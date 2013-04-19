کاندیداها فقط برای خدمت به میدان بیایند و تنها به احساس تکلیف بسنده نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی، در خطبه های نماز جمعه این هفته میامی که در محل مسجد جامع این شهر برگزار شد به موضوع انتخابات آینده در سالجاری اشاره کرد و اظهار داشت: دو انتخاب مهم و حساس پیش رو باید بنا به فرمایش مقام معظم رهبری به یک حماسه بزرگ سیاسی تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه انتخابات ما از ابتدای انقلاب تا کنون آزاد برگزار شده است، تصریح کرد: همیشه مردم ما با آگاهی کامل به افراد مورد نظر خود رای داده اند.

خطیب جمعه میامی ضمن تاکید بر اینکه در زمان رژیم پهلوی آنچه را که خودشان می خواستند از صندوق های رای بیرون می آوردند، تصریح کرد: نظر و رای مردم برای رژیم پهلوی هیچ اهمیتی نداشت.

موسوی با بیان اینکه کشور ما در آستانه یک حماسه بزرگ سیاسی است، گفت: انتخابات پیش رو احساس مسئولیت سنگینی را بردوش داوطلبان و رای دهندگان گذاشته است.

وی خطاب به داوطلبان و مردم گفت: کاندیداها اگر از پس این مسئولیت بر می آیند و می توانند برای مردم کار کنند داوطلب شوند و فقط به اینکه احساس تکلیف کردم بسنده نکنند و مردم نیز توجه داشته باشند که امورات شهری خود را برای چهار سال به چه کسانی می سپارند و در انتخاب خود دقت کرده و احساسی عمل نکنند.

امام جمعه میامی همچنین ضمن یادآوری اینکه افرادی که انتخاب می شوند امانت سنگینی را بر دوش خواهند گرفت، تصریح کرد: اعضاء شورای شهر و روستا باید وقت کافی داشته باشند تا به دنبال خواسته های مردم بروند.

موسوی به وظایف رای دهنگان نیز اشاره کرده و گفت: با آگاهی کامل به شخصی رای دهید که می دانید دلش برای شما و شهر و روستایش می سوزد.

وی در ادامه به فرا رسیدن روز ارتش اشاره کرده و افزود: ارتش ما هیچ گونه وابستگی به کشورهای بیگانه ندارد و امروز با اقتدار و صلابت کامل در منطقه حضور دارد.

خطیب جمعه میامی با اشاره به وجود برخی دولت های جیره خور امریکا در منطقه گفت: کشورهایی مانند عربستان امروز هرچه اربابان خود بگویند در جامعه پیاده می کنند و برای همین است که نیروها و پولهای خود را به سوریه می فرستد تا مردم بی گناه آن دیار را به شهادت برساند.

موسوی در خاتمه با بیان اینکه آمریکا و هم دستانش امروز هراس عجیبی از ایران دارند گفت: همه آنها می دانند که کشور ایران سلاح اتمی ندارد و پشتوانه مردمی آن از هزاران بمب هسته ای قدرتمند تر است و به همین دلیل است که می خواهند مردم را از نظام جدا کنند ولی می بینیم که همواره با شکست مواجه شده اند.