گردهمايي روساي ادارات صنعت، معدن و تجارت و مجامع امور صنفي شهرستانهاي گيلان در لاهيجان برگزار شد

۳۰ فروردین ۱۳۹۲، ۱۶:۲۹

لاهیجان – خبرگزاری مهر: گردهمايي روساي ادارات صنعت، معدن و تجارت و مجامع امور صنفي شهرستانهاي استان گيلان در شهرستان لاهيجان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان ظهر امروز در این مراسم با اشاره به مسائل مربوط به بخش توليد و تجارت استان در سال گذشته گفت: پارسال عليرغم وجود برخي مشكلات در اين عرصه در مجموع تلاش دشمنان كشور در زمينه توقف توسعه و شكوفايي ايران اسلامي همچون هميشه با شكست مواجه  و دستاوردهاي بزرگي در عرصه توليد و تجارت حاصل شد.

 علي منتظري همچنین عملكرد  استان در این حوزه را طی سال گذشته مطلوب ارزیابی کرد و افزود: كسب رتبه هاي ممتاز در زمينه بازرسي و نظارت در بين استانهاي كشور، افزايش ميزان صادرات غير نفتي از استان، عدم بروز بحران و كمبود در عرضه كالاهاي اساسي در ایام پایانی سال، قرار گرفتن در ميان هفت استان برتر كشور در زمينه ميزان سرمايه گذاري صنعتي انجام گرفته و رشد قابل توجه ميزان استخراج مواد معدني در استان در سال 91  گواه اين مدعا  است.

وی در ادامه به نامگذاری امسال به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی  اظهارداشت: خلق حماسه اقتصادی با حمایت از تولید ملی امکان‌پذیر است چراکه رونق واحدهای تولیدی می‌تواند موجب رشد اقتصادی و خودکفایی کشور شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: رهبر معظم انقلاب دهه چهارم انقلاب اسلامی را دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری فرمودند و این نامگذاری براساس شرایط و مقتضیات کشور در راستای رسیدن به افق چشم انداز توسعه تبیین شده است.

وی افزود: در سال‌ های گذشته با یاری خدا با رهنمودهای الهی و حکیمانه رهبری و اتحاد و همدلی گام‌ های بلندی در زمینه پیشرفت و تعالی کشور برداشته شده است.

منتظری یادآورشد: نامگذاری سال‌ ها نباید در حد شعار باشد و فرمان امسال مقام عظمای ولایت با نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی تداوم فرامین معظم له در سال‌ های گذشته است که برای تحقق این فرمان الهی همه مسئولان کشوری و آحاد مردم باید تلاش کنند.

در ادامه اين نشست روساي ادارات، مجامع امور صنفي و تشكلهاي حوزه توليد و تجارت استان به ارائه ديدگاهها و بيان مسائل مربوطه پرداختند.

