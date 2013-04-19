لزوم ورود بخش خصوصی در اجرای طرح های آبفای اردبیل/ اعتبارات دولتی پاسخگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن زاده بعد از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از تصفیه خانه آب شرب اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: بسترسازی کامل برای اجرا و بهره برداری از پروژه ها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سال حماسه اقتصادی از مهمترین برنامه های این شرکت در سال 92 خواهد بود.

وی با اشاره به عدم پاسخگویی اعتبارات دولتی در اجرای پروژه های عمرانی افزود: باید ضمن صرفه جویی در هزینه های فرایند به دنبال تامین منابع مالی خارج از اعتبارات دولتی بود، که در این خصوص ورود بخش خصوصی و مشارکتهای مردمی از بهترین گزینه ها است.

حسن زاده با بیان اینکه باید بسترسازی لازم برای بهره برداری و اجرای پروژه های عمرانی استان فراهم شود، ادامه داد: در این راستا اقدام اساسی برای واگذاری برخی طرح ها به بخش خصوصی صورت گرفته است.

وی سرعت عمل در ارائه خدمات را از مهمترین عوامل جلب رضایت مشترکان برشمرد و یادآور شد: در این زمینه و بویژه در حوزه امور مشترکان جهت واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان اقدام اساسی انجام شده و تا دو ماه دیگر این پروسه تکمیل خواهد شد.

مدیرعامل آبفای استان با بیان اینکه هم اکنون خدمات مشترکان 11 شهر به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شده است، بیان داشت: براساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان اردیبهشت ماه این تعداد به 13 شهر افزایش خواهد یافت.

وی همچنین استفاده از تولیدات داخلی را با لحاظ کیفیت در اجرای پروژه ها زمینه ساز توسعه ظرفیت های ملی دانست و عنوان کرد: به همین منظور خرید تولیدات داخلی به جای اجناس وارداتی در دستور کارقرار گرفته است.