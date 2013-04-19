مرحله نهایی المپیاد رایانه مدارس شهرستان های گرمسار و آرادان برگزار می شود

محمد رضا قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اولین مرحله المپیاد رایانه با حضور 750 نفر از دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان های گرمسار و آرادان در شش پایه تحصیلی، گفت: مرحله نهایی المپیاد عملی رایانه مدارس این شهرستان ها در اوایل اردیبهشت ماه سالجاری برگزار خواهد شد.

وی از اهداف برگزاری المپیاد رایانه در این شهرستان را، تأکید بر ارزشیابی هدفمند و شناخت توانمندی های دانش آموزان و تقویت مهارتهای ذهنی، حرکتی، انگیزه افزایی برای مطالعه عمیق و تکمیلی و تقویت بنیه علمی دانش آموزان در حین تحصیلی فرهنگ سازی برای جذابیت و گرایش بیشتر جهت هدایت به امور کار گاهی و فن آوری اطلاعات و به کارگیری همه عوامل و فرصت های درون مدرسه ای موثر به منظور حضور دانش آموزان در رقابت های ملی و فراملی ذکر کرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرمسار در خاتمه یکی از سایر اهداف این المپیاد را افزایش رقابت در دبیران و مدیران آموزشگاه ها جهت تجهیز و به کارگیری کارگاه رایانه، شناسایی دانش آموزان مستعد و توانمند در انجام فعالیت های علمی-کارگاهی رایانه و تمرین روش های خلاقیت و بستر سازی نوآوری دانش آموزان ذکر کرد.