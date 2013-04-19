به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر محمد سلیمی مشاور فرماندهی معظم کل قوا به مناسبت 29 فروردین روز ارتش، در جمع فرماندهان و پیشکسوتان و مردم نمازگزار شهرک امید تهران ضمن تبریک این روز گفت: 29 فروردین را که رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) با هوشیاری هر چه تمام به روز ارتش نامگذاری کرده، یک روز تاریخی و به یادماندنی در تقویم ما ایرانیان است.
وی در ادامه نقش ارتش را در دوران انقلاب و پس از آن در هشت سال دفاع مقدس بک نقش اثر گذار خواند و اظهار داشت: ارتش در طول جنگ تحمیلی با داشتن فرماندهان دلاور و برجسته از نظر فرماندهی توانست با رشادت ها و ایثارگری های خود دین خود را به امام (ره) و مردم ادا کند و 48 هزار شهید، جانبازان سرافراز و آزادگان گواه این مدعاست.
سرلشکر سلیمی در ادامه افزود: ارتش ما امروزه یک ارتش مردمی است و یک بازوی توانمند برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر ما با هیچ کشوری در حال جنگ نیستیم و نخواهیم بود، اما قدرت های پوشالی شرق و غرب که نمی توانند انقلاب عظیم اسلامی ما را تحمل کنند از راههای گوناگون وارد عمل می شوند تا انقلاب مردم مومن و همیشه در صحنه ما را ضعیف کنند ولی با وحدت و همدلی که در میان مردم و مسئولان کشورمان وجود دارد به فضل الهی هیچگاه موفق به این کار نخواهند شد.
مشاور فرمانده معظم کل قوا با تبیین ابعاد پیدا و پنهان جنگ نرم دشمن خاطرنشان کرد: دشمن در جنگ نرم با سیستم های ارتباطی و اطلاعاتی و ماهواره ها وارد عمل می شود تا اعتقادات و روحیات ما را مورد هدف قرار دهد.
سرلشکر سلیمی ادامه داد: امروزه که در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سر می بریم و جهان به صورت دهکده ای کوچک درآمده است دشمن با سیستم های پیشرفته می تواند به راحتی در منازل ما حضور داشته باشد و جوانان و نسل آینده ما را هدف قرا دهد که باید جوانان ما در همه زمینه ها و بخصوص جنگ نرم هوشیار باشند و دشمن را همانند گذشته در این جنگ هم شکست دهند.
وی خطاب به فرماندهان، پیشکسوتان و مسئولین حاضر در این دیدار تاکید کرد: امروز مسئولیت ما درخصوص هوشیارسازی و ارتباط تنگاتنگ با نسل جوان کشورمان نسبت به گذشته بسیار سنگینتر شده است که باید با شیوه های نوین، منطقی همراه با شناختی صحیح از این نسل و ارائه راهکارهای مناسب اقدامات خصمانه دشمنان اسلام را ناکارآمد ساخت.
سرلشکر سلیمی:
وحدت و همدلی مسئولان تلاش دشمن برای تضعیف انقلاب را ناکام میگذراد
مشاور فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه قدرتهای پوشالی شرق و غرب از راههای گوناگون میخواهند انقلاب ملت ايران را تضعیف کنند، گفت: با وحدت و همدلی مردم و مسئولان و به فضل الهی هیچگاه موفق به انجام این کار نخواهند شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر محمد سلیمی مشاور فرماندهی معظم کل قوا به مناسبت 29 فروردین روز ارتش، در جمع فرماندهان و پیشکسوتان و مردم نمازگزار شهرک امید تهران ضمن تبریک این روز گفت: 29 فروردین را که رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) با هوشیاری هر چه تمام به روز ارتش نامگذاری کرده، یک روز تاریخی و به یادماندنی در تقویم ما ایرانیان است.
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