به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر محمد سلیمی مشاور فرماندهی معظم کل قوا به مناسبت 29 فروردین روز ارتش، در جمع فرماندهان و پیشکسوتان و مردم نمازگزار شهرک امید تهران ضمن تبریک این روز گفت: 29 فروردین را که رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) با هوشیاری هر چه تمام به روز ارتش نامگذاری کرده، یک روز تاریخی و به یادماندنی در تقویم ما ایرانیان است.



وی در ادامه نقش ارتش را در دوران انقلاب و پس از آن در هشت سال دفاع مقدس بک نقش اثر گذار خواند و اظهار داشت: ارتش در طول جنگ تحمیلی با داشتن فرماندهان دلاور و برجسته از نظر فرماندهی توانست با رشادت ها و ایثارگری های خود دین خود را به امام (ره) و مردم ادا کند و 48 هزار شهید، جانبازان سرافراز و آزادگان گواه این مدعاست.



سرلشکر سلیمی در ادامه افزود: ارتش ما امروزه یک ارتش مردمی است و یک بازوی توانمند برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر ما با هیچ کشوری در حال جنگ نیستیم و نخواهیم بود، اما قدرت های پوشالی شرق و غرب که نمی توانند انقلاب عظیم اسلامی ما را تحمل کنند از راههای گوناگون وارد عمل می شوند تا انقلاب مردم مومن و همیشه در صحنه ما را ضعیف کنند ولی با وحدت و همدلی که در میان مردم و مسئولان کشورمان وجود دارد به فضل الهی هیچگاه موفق به این کار نخواهند شد.



مشاور فرمانده معظم کل قوا با تبیین ابعاد پیدا و پنهان جنگ نرم دشمن خاطرنشان کرد: دشمن در جنگ نرم با سیستم های ارتباطی و اطلاعاتی و ماهواره ها وارد عمل می شود تا اعتقادات و روحیات ما را مورد هدف قرار دهد.



سرلشکر سلیمی ادامه داد: امروزه که در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سر می بریم و جهان به صورت دهکده ای کوچک درآمده است دشمن با سیستم های پیشرفته می تواند به راحتی در منازل ما حضور داشته باشد و جوانان و نسل آینده ما را هدف قرا دهد که باید جوانان ما در همه زمینه ها و بخصوص جنگ نرم هوشیار باشند و دشمن را همانند گذشته در این جنگ هم شکست دهند.



وی خطاب به فرماندهان، پیشکسوتان و مسئولین حاضر در این دیدار تاکید کرد: امروز مسئولیت ما درخصوص هوشیارسازی و ارتباط تنگاتنگ با نسل جوان کشورمان نسبت به گذشته بسیار سنگین‌تر شده است که باید با شیوه های نوین، منطقی همراه با شناختی صحیح از این نسل و ارائه راهکارهای مناسب اقدامات خصمانه دشمنان اسلام را ناکارآمد ساخت.