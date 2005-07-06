حريفان سخت و قدرتمندي پيش رو داريم / نبايد آسيايي ها رادست كم گرفت

مرتضي دشتي كه عضو تيم اعزامي به اين مسابقات است در گفت و گو با خبرنگار " مهر" گفت: اردوي تيم ملي براي حضوردراين مسابقات در دو دوره از تاريخ 25 خردادماه سال جاري آغاز شد و 16 ورزشكار وزنه بردارخود را آماده شركت دراين مسابقات كردند كه از اين تعداد چهار نفر از قهرمانان المپيك و ساير حاضرين در رده سني زير20 سال هستند.

دشتي افزود: آمادگي لازم براي شركت در اين مسابقات را دارم و احساس مي كنم 80 درصد از آمادگي المپيك را نيز دارا هستم و به لطف خدا سعي دارم با تمرينات گسترده در اين اردو به حد معمولم برسم.

وي تصريح كرد: شايد اين دوره از مسابقات از لحاظ سطح كيفي به سطح مسابقات جهاني پارالمپيكي نرسد. اما نبايد اين مسابقات را دست كم گرفت. زيرا رقباي اصلي كه حريف هاي قدري هستند ازكشورهاي آسيايي انتخاب شده اند.

دشتي خاطرنشان كرد: حريف هايم در وزن 48 كيلوگرم ازكشورهاي تايلند، نيجريه و چين انتخاب شده اند كه اميد است با توكل به خدا بتوانم در مقابل اين حريفان پيروز شوم.

وي درخصوص حضور داوران ايراني دراين رقابت ها گفت: دركشورما به علت ضعف عملكرد سازمان مربوط و داوران ايراني، تاكنون داوري موفق به حضور در مسابقات برون مرزي نشده است و اين واقعاً باعث تأسف است .

گفتني است، در اين دوره از رقابت ها 10 وزنه برداراز ايران با مربيگري جواد راضي و بهمن گلباد نژاد اعزام مي شوند و رياست كميته فني اين دوره از رقابت ها نيز برعهده دكترعلي اصغررواسي است.