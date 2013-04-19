378 نفر برای شوراهاي پارس آباد داوطلب شدند/ بیشترین آمار کشوری در یک شهرستان

محمد عليزاده عصر جمعه و در پایان چهارمین روز از نام نویسی از داوطلبان شوراهای شهر و روستایی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 277 نفر در حوزه روستایی و 99 در حوزه شهری ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه از تعداد کل داوطلبان 18 نفر و بقیه یعنی 360 نامزد مرد هستند متذکر شد:به نظر می رسد این تعداد داوطلب بیشترین میزان ثبت نامی در یک شهرستان غیر مرکز استان در سطح کشور باشد.

دبیر ستاد انتخابات پارس آباد با اشاره به استقبال گسترده کاندیداها برای نام نویسی در شوراهای شهر و رستایی در این شهرستان و طی چهار روز گذشته عنوان كرد: پیش‌بینی می‌کنیم روند نام نویسی کاندیداها در روزهای پایانی تشدید شود.

وی با اشاره به افزایش جمعیت شهرستان پارس آباد از دوره سوم تاکنون بیان داشت: اعضای شورای شهر پارس آباد در این دور از هفت نفر به 9 نفر افزایش یافته است.

عليزاده تصریح کرد: علاوه بر اعضای شوراهای اسلامی در برخی شهرها و روستاها نیز در این دور از انتخابات اضافه خواهد شد.

وی در مورد برگزاری انتخابات مکانیزه این دوره از انتخابات در شهرستان پارس آباد گفت: سعی شده تمامی مراحل انتخابات به صورت مکانیزه برگزار شود و تنها مرحله اخذ رای به صورت دستی برگزار می‌شود.

دبیر ستاد انتخابات شهرستان پارس آباد افزود: کار ثبت نام از علاقمندان واجد شرایط تا پایان روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه ادامه دارد و افراد باید از ساعت هشت صبح الی 17 به حضور در دفاتر پیشخوان دولت و ثبت نام اولیه و نیز دریافت کد رهگیری، برای تکمیل روند ثبت نام به بخشداری ها و فرمانداری پارس آباد مراجعه کنند .

وي با اشاره به اهمیت یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستایی، خواستار مشارکت تمامی افراد واجد شرایط در پای صندوق های اخذ رای شد .