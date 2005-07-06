مسئول اطلاع رساني اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي كرج در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" گفت: براي اوقات فراغت جوانان كرجي برنامه هايي را تنظيم كرديم كه عبارتند از: برنامه هاي فرهنگي و همايش هاي تخصصي در رشته هاي هنري در ايام تابستان وبرنامه ريزي جهت برگزاري كلاس هاي هنري در رشته هاي هنرهاي تجسمي، موسيقي، نمايشي (تئاتر) و سينما.

احمد منوچهري اظهار داشت: مراكزي كه در حال حاضر با اداره ارشاد همكاري مي كنند، مركز آموزش هاي هنري ارشاد واقع درخيابان آبان، فرهنگسراي هاي حافظيه، غدير، امام خميني و ملاصدرا هستند كه شركت در برنامه هاي اين اماكن براي عموم آزاد است.

وي افزود: در حال حاضر 20 كتابخانه در مناطق ده گانه كرج آماده پذيرش جوانان كرجي هستند و در تابستان ساعات بيشتري د راختيار علاقه مندان خواهند بود .

مدير روابط عمومي ارشاد خاطرنشان كرد: مؤسسات فرهنگي و هنري چند منظوره هم با اداره ارشاد همكاري مي كنند كه در آن آموزش هاي زبان، كامپيوتر و سينما به صورت تخصصي تدريس مي شود و به فارغ التحصيلان مدرك معتبر اداره ارشاد داده خواهد شد .

وي اضافه كرد: بر اساس طرحي جديد از كارمندان دولت و خانواده هايشان، اعضاي خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي كرج دعوت كرديم تا به طور رايگان از كلاس هاي آموزشي و فرهنگي و هنري ما استفاده بكنند.