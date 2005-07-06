دانش آموزان برگزيده مسابقات كار و دانش ، بدون كنكور وارد دانشگاه مي شوند

اسفنديار چاربند معاون كار و دانش سازمان آموزش و پرورش در گفتگو با "مهر" گفت: پنجمين دوره مسابقات كاربردي شاخه كار دانش بين 257 دانش آموز دختر و پسر با رقابتي تنگاتنگ ادامه دارد.

وي افزود: با تلاشهاي كه صورت گرفت در يك اقدام مفيد مصوبه اي از شوراي استعدادهاي درخشان وزارت علوم و تحقيقات گرفتيم كه بر اساس آن نفرات اول تا سوم هر رشته بتوانند در دوره هاي كارداني بدون كنكور ادامه تحصيل دهند .

چاربند تصريح كرد: اين مسابقات بنيه علمي و فني دانش آموزان را ارتقاء مي دهد و شرايط حضور بهتر در بازار كار را فراهم مي كند.

گفتني است پنجمين مسابقات علمي كاربردي كشور كه از شنبه در مركز تربيت مربي كرج آغاز شده تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و درآن دانش آموزان در12 رشته استاندارد با يكديگر به رقابت مي پردازند.