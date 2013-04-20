روئين تن منوچهري در گفتگو با خبرنگار مهر در اين رابطه گفت: پروژه هاي آبخيزداري در سال زراعي جاري تنها به صورت مستقيم و با انباشت روانابهاي پشت سدها، بندهاي خاكي و سنگي و ملاتي84 ميليون و 73 هزارو800 مترمكعب از نزولات آسماني را به سطح سفره هاي آب زير زميني اضافه كرده است.

وي ادامه داد: پروژه هاي آبخيزداري با جلوگيري از فرسايش خاك، كنترل سيلابها را باعث شده اند به خصوص در نزول رحمت الهي در فروردين ماه كه بارندگي در بازه زماني كوتاه و شدت و ميزان قابل توجه صورت گرفت.

معاون آبخیزداری منابع طبیعی وآبخیزداری فارس اظهار داشت: آبگيري بالغ بر 32 ميليون متر مكعب موجبات رضايت مردم و كشاورزان را فراهم آورده است.

وي در رابطه با تعداد كل پروژه هاي مصوب در سال 91 بيان كرد: اين پروژه ها شامل 90 پروژه اجرايي و 28 پروژه مطالعاتي بوده كه در سطح 152 هزار و 56هكتار بوده است.

منوچهري ادامه داد: درصد تخصيص تا اين زمان برابر 7.4 درصد برابر هفت ميليون و 146 متر مكعب است.

معاون آبخیزداری منابع طبیعی وآبخیزداری فارس ادامه داد: بارندگیها در مدت زمان کوتاه و با شدت زیاد رخ داده و اغلب به صورت رواناب از دسترس خارج می شوند و خساراتی را به مناطق مسکونی و زمینهای زراعی وارد می آورند كه در اين راستا یکی از روشهای جلوگیری از این مشکلات اجرای طرحهای آبخیزداری برای مهارسیلابها ، کنترل فرسایش و رسوب و جلوگیری از پر شدن مخزن سدهای موجود و در دست ساختمان، تغذیه سفره های زیر زمینی مدیریت حوزه های آبخیز در راستای مسائل اجتماعی و اشتغال زایی و وضعیت معیشت آبخیز نشینان و ارتقا پوشش گیاهی است.