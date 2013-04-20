به گزارش خبرنگار مهر از قزوین، حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری جمعه شب در دیدار با فرهیختگان استان که در فرهنگسرای بانو برگزار شد، ضرورت توجه به تهذیب نفس را یادآورشد و گفت: کلید واژه هر نقشی در اصلاح یا تخریب نفس نهفته است و به هر میزان که که به اصلاح نفس اقدام کنیم می توانیم موفقیت و نقش بیشتری ایفا کنیم.



ابوترابی فرد اسلامیت و جمهوریت را دو رکن اساسی نظام اسلامی دانست و گفت: این حرکت با تدبیر امام راحل شکل گرفت و این که امروز با انتخاب مردم و تنفیذ مقام معظم رهبری جایگاه ریاست جمهوری تعریف می شود یک مدل اسلامی است.



وی افزود: حضور و مشارکت مردم مبتنی بر تحقق مردم سالاری دینی است که در ریاست جمهوری نمود پیدا می کند و این مشارکت شرایط مطلوب امروز را فراهم کرده است.



این نامزد ریاست جمهوری بیان کرد: اگر نظریه و تفکر بلند حضرت امام راحل(ره) نبود شرایط امروز را نداشتیم و اگر مردم در صحنه نبودند جمهوری اسلامی به عنوان دستاورد بزرگ تاریخ انقلاب و اسلام شکل نمی گرفت.



ابوترابی فرد یادآورشد: جمهوریت نظام موجب شد که زنان و مردان متعهد احساس مسئولیت کنند و امروز به عنوان نامزد با حضور برای انتخاب یک فرد برای سپردن مسند ریاست جمهوری وارد صحنه شوند و اگر بخواهیم پاسدار جمهوریت نظام اسلامی باشیم باید سازنده ترین و گسترده ترین حضور را به نمایش بگذاریم تا جمهوریت به عنوان یک درخت تنومند استقرار یابد.



فردی صالح در مسند ریاست جمهوری قرار گیرد



امام جمعه موقت قزوین بیان کرد: در سایه حضور و مشارکت مردم باید فردی در هرم مدیریت اجرایی کشور قرار گیرد که از صلاحیت های لازم برخوردار باشد که یکی از این ویژگی ها اعتقاد و باور حقیقی به گفتمان نظام اسلامی است.



این نامزد ریاست جمهوری یادآورشد: این که عده ای به گفتمان نظام که از زبان رهبری نظام شنیده می شود اعتقاد ندارند بخواهند در این جایگاه مهم قرار گیرند خیانت بزرگی است زیرا بسیاری از چالش های ما از همین ناحیه نشات گرفته است.

ابوترابی فرد بیان کرد: در عرصه سیاست خارجی لازم است تا گفتمانی مبتنی بر اصول اسلامی و دینی در پیش گرفته شود و اصل کلیدی وحدت، انسجام ملی، اسلامی، ایستادگی در برابر سیاست های زیاده خواه و دفاع از محرومان مورد توجه قرار گیرد.



وی گفت: نظام اسلامی دارای رسالتی است که همه حوزه های سیاسی را در بر می گیرد و ما نمی توانیم در این خصوص بی تفاوت باشیم.



نائب رئیس مجلس تصریح کرد: جوانان باید بدانند امروز ما مقتدر هستیم و در بالاترین سطح امنیت قرار داریم به طوری که دشمن جسارت تعدی به خاکمان را ندارد زیرا به قطب بزرگ سیاسی تبدیل شده و در کنار ملت های مظلوم هستیم ؛ بر اساس رسالت خود در این راه گام برداشته ایم و به عزت در دنیا و آخرت خواهیم رسید.



نظام سیاسی بدون نفوذ در دنیا محکوم به شکست است



این نماینده مجلس یادآورشد: یک نظام سیاسی بدون نفوذ در دنیای پیرامون خود محکوم به نابودی است و استرانژی منطقه ای و معقول امروز کشور مرهون نگاه رهبردی رهبر انقلاب اسلامی است.



ابوترابی بیان کرد: در عرصه اقتصادی گفتمان انقلاب معلوم است اما به آن عمل نکرده ایم مگر می شود نظامی که در عرصه سیاسی به یک قطب تبدیل شده و تاثیرگذار است در عرصه اقتصادی قدرت برتر نباشد و چرا در دهه اخیر یک گام اصولی برای رسیدن به این آرمان که در اندازه های جمهوری اسلامی است برداشته نشده است.

نگاه بخشی به اقتصاد مشکل ساز است



وی افزود: اقتصاد پروژه ای و نگاههای بخشی نمی تواند کشور را به قطب اقتصادی تبدیل کند و هنگامی که صندوق ذخیره ارزی کشور را خالی می کنیم و شبکه بانکی در تصمیماتی که قابل دفاع نیست بکار گرفته می شود و در حالی که در برنامه پنجم رشد اقتصادی هشت درصد پیش بینی شده بود به صفر می رسد نشان می دهد که نگاه منطقی در این بخش حاکم نبوده است.



ابوترابی فرد با تقدیر از تغییرات مثبت انجام شده در شهرداریها که موجب تغییر نسبت هزینه های جاری و عمرانی شد، گفت: این حرکت ارزشمند باید در سایر بخشها نیز دیده شود و اگر به اقتصاد پویا فکر می کنیم نباید کشور ما به جای فروش خدمات و کالاهای غیر نفتی به فروش نفت متکی باشد.



وی اظهارداشت: باید بیش از 50 درصد درآمد ارزی کشور بویژه در دهه اخیر را به صندوق توسعه ملی واریز می کردیم تا نرخ ارز کنترل می شد اما متاسفانه اینگونه نشد.



به مسائل کشور اشراف دارم



حجت الاسلام ابوترابی فرد در ادامه گفت: با توجه به حضور در مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه به مسائل کشور اشراف دارم اما اهل گفتگو در رسانه و تخریب فضای کشور نبودم و امروز هم برای تبیین راهی که انتخاب کرده ام این مسائل مطرح می شود و قدردان خدمات گذشته هستیم.



وی اضافه کرد: باید شبکه بانکی کشور به سمت تولید و خدمات هدایت و کشور با مدیریت اسلامی اداره شود.



ویژه خواری ممنوع



ابوترابی فرد اظهارداشت: در نظام اسلامی ویژه خواری ممنوع است و همه افراد باید مورد توجه قرار گیرند و از ظرفیت همه افراد معتقد، اخلاق مدار آراسته به علم و عمل استفاده شود تا همه جامعه از آن سود ببرند.



وی یادآورشد: با مدیریت سلسله مراتبی و کارآمد با ظرفیت بالا و قانونمند و سپردن کار به مدیرانی شایسته می توان خون سالم را به شاهرگ جامعه تزریق و به حیات آن کمک کرد.



نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: با یک مدیریت راهبری و قانونمند مبتنی بر عقل مدیریت کشور را باید دنبال کرد.



ابوترابی فرد افزود: مردم با انتخابی شایسته و حضوری گسترده می توانند حماسه سیاسی را رقم بزنند و به عنوان خادمی کوچک گمان می کنم می توانم در این عرصهبا بهره گیری از ظرفیت های استثنایی ملت ایران و نیروهای انقلابی و اسلامی که در آغوش انقلاب تربیت یافته اند برای پیشرفت و بسط عدالت و پافشاری و تاکید بر گفتمان انقلاب به عنوان بازوی رهبری گام بردارم.



این نشست با استقبال خوب جمعی زیادی از استادان دانشگاه، پزشکان، دانشجویان و مدیران و مسئولان و فرهیختگان قزوین روبرو شد.

محمد رضا جباری

