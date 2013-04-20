به گزارش خبرنگار مهر، مصرف مواد دخانی و مشکلاتی که در مسیر اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه با مواد دخانی در کشور وجود دارد، موضوعی است که همواره مورد بحث و انتقاد کارشناسان حوزه سلامت قرار داشته است.

دکتر محمدرضا مسجدی دبیر جمعیت مبارزه با دخانیات ایران، با انتقاد از عدم پرداخت مالیات فروش سیگار، اظهارداشت: 1900 میلیارد تومان مالیات فروش سیگار است که متاسفانه وصول نشده است. در حالی که می بایست از محل دریافت همین مالیات، برنامه های مبارزه با مصرف دخانیات در کشور اجرایی شود.

به گفته وی، سالانه 65 میلیارد نخ سیگار در کشور دود می شود که اگر نرخ هر نخ سیگار را 100 تومان فرض کنیم، رقمی بالغ بر 6500 میلیارد تومان می شود که 2 برابر این پول می بایست توسط دولت بابت درمان بیماریهای ناشی از مصرف سیگار هزینه شود.

مسجدی از اجرا نشدن برنامه های قانون جامع کنترل و مبارزه با مواد دخانی در کشور انتقاد کرد و افزود: متاسفانه در سال گذشته فقط یکی از کمپانی های آمریکایی 320 میلیون دلار سیگار وارد کشورمان کرده است.