4603 نفر برای انتخابات شوراهای خوزستان ثبت نام کردند

سید کریم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا روز پنجم ثبت‌نام افراد برای حضور در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، تعداد افرادی که برای ثبت‌نام به فرمانداری‌ها و بخشداری‌های سراسر استان خوزستان مراجعه کرده‌اند افزایش چشمگیری داشته به گونه‌ای که تا پایان روز جمعه یعنی پنجمین روز ثبت نام، چهار هزار و 603 نفر برای حضور در عرصه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت نام کرده‌اند.



وی در خصوص تعداد افراد متقاضی به تفکیک شهر و رستا عنوان کرد: تعداد دو ‌هزار و 731 نفر برای حضور در انتخابات روستا و یک هزار و 332 نفر برای حضور در انتخابات شهرها تا پایان چهارمین روز، ثبت نام کرده‌اند.



حسینی در خصوص میزان استقبال بانوان از حضور در عرصه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خوزستان نیز گفت: تا پایان پنجمین روز ثبت‌نام، تاکنون 145 نفر از بانوان با حضور در فرمانداری‌ها و بخشداری‌های استان اقدام به ثبت نام برای حضور در عرصه انتخابات کرده‌اند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان همچنین به تشکیل 96 هیئت اجرایی در شهرهای مختلف استان خوزستان برای برگزاری این انتخابات اشاره کرد و اظهار داشت: 96 هیئت اجرایی متشکل از 27 شهرستان و 69 بخشداری در استان خوزستان تشکیل شده است.



حسینی با اشاره به اینکه ثبت‌نام از متقاضیان شرکت در انتخابات تا اول اردیبهشت سال جاری ادامه دارد گفت: بسترهای لازم برای مشارکت و حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای در استان فراهم شده است.