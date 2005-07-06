مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش :

هاشمي رفسنجاني : اسلاميت، آزادي ، دموكراسي و جمهوريت نظام را با هوشياري حفظ كنيم

رييس جمهور درنخستين"همايش ملي تكريم برترين هاي امور جوانان": شجاعت تغيير برخي از باورهايمان را داشته باشيم

بيمه شدگان براي محاسبه بيمه دوران سربازي به تامين اجتماعي مراجعه كنند



آسيا:

سران 8 كشور امروز، دراسكاتلند به زعم خود به معضلات جهان مي پردازند

سانيو 14 هزاركاركند خود را اخراج مي كند

سياست دولت جديد ايران گسترش مناسبات اقتصادي است



اعتماد:

كروبي : همه توانم را براي اعتماد ملي مي گذارم

رييس جمهور: جلوگيري از رشد نهادهاي مدني خطرناك است

وزير بازرگاني : با اصلاح قانون تجارت، رقابت در اقتصاد ملي پا گرفت



ابرار:

هاشمي رفسنجاني : هر كاري براي حمايت از دولت آينده انجام خواهم داد

البرادعي : مذاكرات اتمي ايران واروپا دشوار و طولاني خواهد بود

احمدي نژاد: دنيا بايد در برابر اراده ملت ايران سر تعظيم فرود آورد



ايران:

احمدي نژاد درديدار وزيرخارجه و معاونين : سياست خارجي ايران بر اصول ثابت و روشن استوار است

معاون وزير نيرو در امورآب: كميسيون آبهاي مرزي كشور تشكيل مي شود

هاشمي رفسنجاني : اسلاميت، آزادي ، دموكراسي و جمهوريت نظام را با هوشياري حفظ كنيم



ابتكار:

شايعه يا واقعيت ، لاريجاني جانشين احتمالي روحاني

احمدي نژاد در خانه خودش مي ماند

سعيد حجاريان: تاج زاده به شوراي شهر نمي رود



اسرار:

خاتمي معلم همه به ويژه جوانان است

كارت هوشمند بنزين زير ذره بين

نخستين قطار سريع السير در مسير تهران - مشهد از مهر ماه راه اندازي مي شود



پول :

راي مثبت دولت به اصلاح قانون بيمه

گروه 8 درباره ايران مذاكره مي كند

آقا زاده : مذاكرات هسته اي دشوار شده



جوان:

رييس سازمان انرژي اتمي خبر داد؛ آغاز طرح تحقيقاتي جوش هسته اي در ايران

يك منبع آگاه فاش ساخت : امضاي اسناد مناقصه هاي مساله دارد رواپسين روزهاي عمر دولت

احمدي نژاد در ديدار مسوولان سياست خارجي كشور تاكيد كرد: اتكا به اقتدار ملي ، دستور كار دستگاه ديپلماسي



جام جم:

در نخستين همايش ملي تكريم برترين هاي امورجوانان، خاتمي : دولت آينده را حمايت مي كنم

با تصويب هيات وزيران معادل 21 درصد صورت گرفت، كاهش تعرفه واردات خودروهاي دو گانه سوز

اعزام ماهانه 5 هزار نيروي بيكار ايراني به عراق



جمهوري اسلامي ايران :

8 طرح بزرگ پتروشيمي تا پايان امسال راه اندازي مي شود

معاون آموزش و پرورش : با افزايش پذيرش در هنرستانها، تب كنكور را از ميان برمي داريم

آيت الله هاشمي رفسنجاني : هر كاري از من ساخته باشد درحمايت از دولت آينده انجام خواهم داد



جهان اقتصاد:

اجراي طرح احتساب خدمت سربازي تا 2 ماه آينده

وزيرامور اقتصادي و دارايي : در سه ماهه اول سال جاري، در آمدهاي مالياتي دولت 2 برابر شد

كميسيون عالي هدايت روابط ايران با عراق تشكيل مي شود



خراسان :

آقازاده: به پيشنهاد اروپا خوشبين نيستم

سازمان مديريت: رشوه در دستگاههاي دولتي افزايش يافته است

انگليس و آلمان با رد كردن ادعاها عليه رييس جمهور منتخب، بر ادامه مذاكره با ايران تاكيد كردند



خبر:

در سال 83: دارايي هاي ارزي ايران از مرز31 ميليارد دلار گذشت

هاشمي رفسنجاني : براي اين كه كشور ، دچار مشكل نشود شكايت رسمي نكردم

وزير امور اقتصادي ودارايي : در آمدهاي مالياتي دولت در سه ماهه اول امسال دو برابر شد



دنياي اقتصاد :

وزير بازرگاني تشريح كرد: نو آوري هاي قانون جديد تجارت

ديروز در بازار تهران : دلار گران شد، طلا ارزان

عارف با رييس جمهوري تاجيكستان ديدار كرد



رسالت :

احمدي نژاد درديدار وزيرومعاونين وزارت امور خارجه : اراده ملت ضامن اقتدار دولت براي پيشبرد سياست هاي اصولي است

دبيركل حزب موتلفه اسلامي، آمريكاييها بهتر است تدبير خرد ورزانه داشته باشند

غلامرضا آقازاده: هيچ نگراني از آينده حقوقي پرونده هسته اي نداريم



سياست روز:

با تصويب مجلس : پرداخت هديه از سوي موسسات دولتي ممنوع شد

عوامل ارسال SMS ها شناسايي شدند؛ سخنگوي قوه قضاييه: تخريب احمدي نژاد سازمان يافته بود

انتقاد شايق از تشويق مجلس و شورا براي حضور در دولت : با جنگ رواني مي خواهند شعار خدمت را لوث كنند



شرق :

رييس مجلس : آمريكايي ها وبرخي اروپايي ها از انتخابات ايران ناراضي هستند

كروبي با اعتماد ملي آمد

آغاز اجلاس سران گروه هشت



صداي عدالت:

احمدي نژاد در ديدار وزير ومعاونان وزارت خارجه: سياست خارجي ايران بر اصولي ثابت و روشن مبتني است

كاخ سفيد: ادعاهاي مطرح شده عليه احمدي نژاد اتهامي بيش نيست

خطر ديدگاههاي غير مسئولانه در عرصه هاي استراتژيك



صبح اقتصاد:

دلار از 900 تومان گذشت

هجوم سرمايه ايرانيان به بورس هاي عربي تكذيب شد

وزير بازرگاني : مجلس بايد قيمت مواد لبني را كنترل كند



كيهان:

فرد هاليدي : دنيا نمي تواند انتخاب ايراني ها را ناديده بگيرد

امتياز مجلس براي استخدام نيروهاي بومي در مناطق محروم

امضاي قرار دادهاي مسئله داردر روزهاي پاياني فعاليت دولت



كاروكارگر:

در جمع بازرسان انتخابات، رفسنجاني : از دولت آينده با همه توان حمايت مي كنم

در نخستين همايش ملي تكريم برترين هاي امورجوانان ، خاتمي : پاسخ منفي به نياز جوانان كشور را با تهديد مواجه مي كند

در نخستين روز ورود به مجلس ، محجوب : فراكسيون كارگري را تشكيل مي دهم



همبستگي :

رييس سازمان انرژي اتمي با اشاره به نتايج انتخابات نهم : مذاكرات با اروپا سخت تر مي شود

رحيم عبادي : در دوران خاتمي تمام چالش هاي جوانان و راه كارهاي آنان شناسايي و تعريف شده است

رييس كميسيون سياست خارجي مجلس : جانشين دبير شوراي عالي امنيت ملي بايد اعتماد دنيا را جلب كند



همشهري:

آسوشيتدپرس از لندن خبر داد: انگليس و آلمان بر ادامه مذاكره با ايران تاكيد كردند

براساس مصوبه شوراي شهر تهران ، فضاهاي شهري براي جانبازان و معلولين مناسب سازي مي شود

وزير بازرگاني: با گرانفروشان شير برخورد مي شود



هدف و اقتصاد:

غلامرضا كيامهر : نرخ سود سپرده گذاري با نرخ رسمي تورم هماهنگ شود

رييس جمهور در مراسم تقدير از دستگاههاي برتر در امور جوانان و بانك كشاورزي : برنامه ريزان، جوان را يك فرصت بدانند نه يك تهديد

صوفي: الگوي چشم انداز 20 ساله از اقتصاد مالزي اقتباس شده است