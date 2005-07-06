مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش :
هاشمي رفسنجاني : اسلاميت، آزادي ، دموكراسي و جمهوريت نظام را با هوشياري حفظ كنيم
رييس جمهور درنخستين"همايش ملي تكريم برترين هاي امور جوانان": شجاعت تغيير برخي از باورهايمان را داشته باشيم
بيمه شدگان براي محاسبه بيمه دوران سربازي به تامين اجتماعي مراجعه كنند
آسيا:
سران 8 كشور امروز، دراسكاتلند به زعم خود به معضلات جهان مي پردازند
سانيو 14 هزاركاركند خود را اخراج مي كند
سياست دولت جديد ايران گسترش مناسبات اقتصادي است
اعتماد:
كروبي : همه توانم را براي اعتماد ملي مي گذارم
رييس جمهور: جلوگيري از رشد نهادهاي مدني خطرناك است
وزير بازرگاني : با اصلاح قانون تجارت، رقابت در اقتصاد ملي پا گرفت
ابرار:
هاشمي رفسنجاني : هر كاري براي حمايت از دولت آينده انجام خواهم داد
البرادعي : مذاكرات اتمي ايران واروپا دشوار و طولاني خواهد بود
احمدي نژاد: دنيا بايد در برابر اراده ملت ايران سر تعظيم فرود آورد
ايران:
احمدي نژاد درديدار وزيرخارجه و معاونين : سياست خارجي ايران بر اصول ثابت و روشن استوار است
معاون وزير نيرو در امورآب: كميسيون آبهاي مرزي كشور تشكيل مي شود
هاشمي رفسنجاني : اسلاميت، آزادي ، دموكراسي و جمهوريت نظام را با هوشياري حفظ كنيم
ابتكار:
شايعه يا واقعيت ، لاريجاني جانشين احتمالي روحاني
احمدي نژاد در خانه خودش مي ماند
سعيد حجاريان: تاج زاده به شوراي شهر نمي رود
اسرار:
خاتمي معلم همه به ويژه جوانان است
كارت هوشمند بنزين زير ذره بين
نخستين قطار سريع السير در مسير تهران - مشهد از مهر ماه راه اندازي مي شود
پول :
راي مثبت دولت به اصلاح قانون بيمه
گروه 8 درباره ايران مذاكره مي كند
آقا زاده : مذاكرات هسته اي دشوار شده
جوان:
رييس سازمان انرژي اتمي خبر داد؛ آغاز طرح تحقيقاتي جوش هسته اي در ايران
يك منبع آگاه فاش ساخت : امضاي اسناد مناقصه هاي مساله دارد رواپسين روزهاي عمر دولت
احمدي نژاد در ديدار مسوولان سياست خارجي كشور تاكيد كرد: اتكا به اقتدار ملي ، دستور كار دستگاه ديپلماسي
جام جم:
در نخستين همايش ملي تكريم برترين هاي امورجوانان، خاتمي : دولت آينده را حمايت مي كنم
با تصويب هيات وزيران معادل 21 درصد صورت گرفت، كاهش تعرفه واردات خودروهاي دو گانه سوز
اعزام ماهانه 5 هزار نيروي بيكار ايراني به عراق
جمهوري اسلامي ايران :
8 طرح بزرگ پتروشيمي تا پايان امسال راه اندازي مي شود
معاون آموزش و پرورش : با افزايش پذيرش در هنرستانها، تب كنكور را از ميان برمي داريم
آيت الله هاشمي رفسنجاني : هر كاري از من ساخته باشد درحمايت از دولت آينده انجام خواهم داد
جهان اقتصاد:
اجراي طرح احتساب خدمت سربازي تا 2 ماه آينده
وزيرامور اقتصادي و دارايي : در سه ماهه اول سال جاري، در آمدهاي مالياتي دولت 2 برابر شد
كميسيون عالي هدايت روابط ايران با عراق تشكيل مي شود
خراسان :
آقازاده: به پيشنهاد اروپا خوشبين نيستم
سازمان مديريت: رشوه در دستگاههاي دولتي افزايش يافته است
انگليس و آلمان با رد كردن ادعاها عليه رييس جمهور منتخب، بر ادامه مذاكره با ايران تاكيد كردند
خبر:
در سال 83: دارايي هاي ارزي ايران از مرز31 ميليارد دلار گذشت
هاشمي رفسنجاني : براي اين كه كشور ، دچار مشكل نشود شكايت رسمي نكردم
وزير امور اقتصادي ودارايي : در آمدهاي مالياتي دولت در سه ماهه اول امسال دو برابر شد
دنياي اقتصاد :
وزير بازرگاني تشريح كرد: نو آوري هاي قانون جديد تجارت
ديروز در بازار تهران : دلار گران شد، طلا ارزان
عارف با رييس جمهوري تاجيكستان ديدار كرد
رسالت :
احمدي نژاد درديدار وزيرومعاونين وزارت امور خارجه : اراده ملت ضامن اقتدار دولت براي پيشبرد سياست هاي اصولي است
دبيركل حزب موتلفه اسلامي، آمريكاييها بهتر است تدبير خرد ورزانه داشته باشند
غلامرضا آقازاده: هيچ نگراني از آينده حقوقي پرونده هسته اي نداريم
سياست روز:
با تصويب مجلس : پرداخت هديه از سوي موسسات دولتي ممنوع شد
عوامل ارسال SMS ها شناسايي شدند؛ سخنگوي قوه قضاييه: تخريب احمدي نژاد سازمان يافته بود
انتقاد شايق از تشويق مجلس و شورا براي حضور در دولت : با جنگ رواني مي خواهند شعار خدمت را لوث كنند
شرق :
رييس مجلس : آمريكايي ها وبرخي اروپايي ها از انتخابات ايران ناراضي هستند
كروبي با اعتماد ملي آمد
آغاز اجلاس سران گروه هشت
صداي عدالت:
احمدي نژاد در ديدار وزير ومعاونان وزارت خارجه: سياست خارجي ايران بر اصولي ثابت و روشن مبتني است
كاخ سفيد: ادعاهاي مطرح شده عليه احمدي نژاد اتهامي بيش نيست
خطر ديدگاههاي غير مسئولانه در عرصه هاي استراتژيك
صبح اقتصاد:
دلار از 900 تومان گذشت
هجوم سرمايه ايرانيان به بورس هاي عربي تكذيب شد
وزير بازرگاني : مجلس بايد قيمت مواد لبني را كنترل كند
كيهان:
فرد هاليدي : دنيا نمي تواند انتخاب ايراني ها را ناديده بگيرد
امتياز مجلس براي استخدام نيروهاي بومي در مناطق محروم
امضاي قرار دادهاي مسئله داردر روزهاي پاياني فعاليت دولت
كاروكارگر:
در جمع بازرسان انتخابات، رفسنجاني : از دولت آينده با همه توان حمايت مي كنم
در نخستين همايش ملي تكريم برترين هاي امورجوانان ، خاتمي : پاسخ منفي به نياز جوانان كشور را با تهديد مواجه مي كند
در نخستين روز ورود به مجلس ، محجوب : فراكسيون كارگري را تشكيل مي دهم
همبستگي :
رييس سازمان انرژي اتمي با اشاره به نتايج انتخابات نهم : مذاكرات با اروپا سخت تر مي شود
رحيم عبادي : در دوران خاتمي تمام چالش هاي جوانان و راه كارهاي آنان شناسايي و تعريف شده است
رييس كميسيون سياست خارجي مجلس : جانشين دبير شوراي عالي امنيت ملي بايد اعتماد دنيا را جلب كند
همشهري:
آسوشيتدپرس از لندن خبر داد: انگليس و آلمان بر ادامه مذاكره با ايران تاكيد كردند
براساس مصوبه شوراي شهر تهران ، فضاهاي شهري براي جانبازان و معلولين مناسب سازي مي شود
وزير بازرگاني: با گرانفروشان شير برخورد مي شود
هدف و اقتصاد:
غلامرضا كيامهر : نرخ سود سپرده گذاري با نرخ رسمي تورم هماهنگ شود
رييس جمهور در مراسم تقدير از دستگاههاي برتر در امور جوانان و بانك كشاورزي : برنامه ريزان، جوان را يك فرصت بدانند نه يك تهديد
صوفي: الگوي چشم انداز 20 ساله از اقتصاد مالزي اقتباس شده است
مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروزبدين شرح است:
آفرينش :
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