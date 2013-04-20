مجید امرایی، مدیرعامل سرای روزنامه‌نگاران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، از تائید و ابلاغ شیوه‌نامه جشنواره‌های فصلی مطبوعات استان‌ها از سوی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد به این سرا خبر داد و گفت: ما پیش نویس شیوه‌نامه جشنواره فصلی مطبوعات در استان‌ها را اواخر سال گذشته به آقای محمدزاده ارائه کردیم که مورد مطالعه او قرار گرفت و خواهان اصلاحاتی در آن بود که این اصلاحات انجام شد و طی هفته گذشته شیوه نامه نهایی برای اجرا، به سرای روزنامه‌نگاران ایران ابلاغ شد.

به گفته وی و بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی، عنوان جشنواره مذکور «جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها و سرپرستی‌های روزنامه‌های سراسری در استانها» است که به صورت فصلی (هر سه ماه یک بار) و در 3 بخش اصلی شامل: مطبوعات استانی، دفاتر نمایندگی خبرگزاری و سرپرستی‌های روزنامه‌های سراسری در استان برگزار خواهد شد.

امرایی اضافه کرد: گرایش‌ها و رشته‌های تائید شده در این جشنواره عبارتند از: 1- تیتر 2- گفتگو 3- گزارش خبری و گزارش 4- سرمقاله، مقاله و یادداشت 5- عکس 6 - صفحه‌آرایی.

مدیرعامل سرای روزنامه‌نگاران ایران گفت: داوری‌ها در این جشنواره 2 مرحله‌ای خواهد بود که داوران مرحله مقدماتی 3 نفر هستند که این افراد با نظر مشورتی مدیرکل ارشاد استان میزبان جشنواره و مدیر سرای روزنامه‌نگاران استان و از بین صاحبنظران استانی انتخاب می‌شوند. داوران مرحله نهایی هم 3 نفر هستند که از طریق شورای علمی سرای روزنامه نگاران ایران معرفی می‌شوند.

به گفته وی، تعداد برگزیدگان هر بخش نیز در مرحله مقدماتی 10 اثر (مجموعاً 60 اثر) و در مرحله نهایی در هر بخش 3 اثر (مجموعاً 18 اثر) هستند که در روز برگزاری جشنواره، معرفی می‌شوند.

امرایی گفت: پرداخت دستمزد داوران مرحله مقدماتی این جشنواره بر عهده اداره کل ارشاد استان میزبان و پرداخت دستمزد داوران مرحله نهایی به عهده سرای روزنامه نگاران ایران است. تمامی هزینه جوایز برترین‌ها نیز به عهده سرای روزنامه نگاران ایران است.

مدیرعامل سرای روزنامه‌نگاران با تاکید بر اینکه «جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها و سرپرستی‌های روزنامه‌های سراسری در استانها» ارتباطی با «جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها» ندارد و جشنواره اخیر کماکان با مدیریت محمود اکرامی‌فر (به عنوان دبیر) ادامه می‌یابد، اضافه کرد: شیوه‌نامه جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها و سرپرستی‌های روزنامه‌های سراسری در استانها، برای اجرا به 10 دفتر استانی سرای روزنامه‌نگاران ایران در استان‌های همدان، گیلان، البرز، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، کردستان، قزوین، خوزستان، مرکزی و کرمانشاه ابلاغ شده است.

وی با اشاره به پتانسیل‌های ژورنالیستی که در استان‌های مختلف کشور وجود دارند، بر لزوم برگزاری چنین جشنواره‌ای تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم نشریات و مطبوعات هر استانی زبان خاص خودشان را دارند و این جدای این زبان رایج در آن استان‌ها است؛ قطعاً زبان مطبوعاتی نشریات در مثلاً استان گیلان با مثلاً استان کرمانشاه فرق دارد و باید به این تفاوت‌ها اهمیت داد.

امرایی با اعلام اینکه تاکنون استان‌های همدان، گیلان، لرستان، کردستان و خوزستان برای برگزاری «جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها و سرپرستی‌های روزنامه‌های سراسری در استانها» اعلام آمادگی کرده‌اند، گفت: شخصاً امیدوارم اولین دوره این جشنواره در استان خوزستان برگزار شود که با 10 روزنامه بعد از تهران بیشترین تعداد روزنامه را دارد.