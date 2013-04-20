عزیز لصفعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن مثبت ارزیابی کردن روند نام نویسی نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: از 100 روستای واقع در بخش مرکزی ورزقان، 77 روستا دارای افراد واجد شرایط برای حضور در انتخابات شوراها هستند.

وی ابراز داشت: تعداد روستاهای دارای شورای اسلامی در سومین دوره فعالیت شوراهای شهر و روستا 51 روستا بود که با اعزام کارشناسان به روستاها و تشویق مردم برای ثبت نام در این دوره از شوراها تاکنون بیش از 130 نفر با مراجعه به بخشداری برای نامزدی انتخابات ثبت نام کرده اند.

لطفی زاده افزود: یکی دیگر از علل افزایش علاقمندی روستاییان برای ثبت نام در انتخابات شوراها به ویژه جوانان تحصیل کرده که اکثر آنها دارای مدرک کارشناسی هستند زلزله 21 مرداد ماه سال گذشته است ، چرا که روستاهای فاقد شورا بدلیل نداشتن نماینده قانونی برای جذب کمک های دولتی و مردمی دچار مشکل می شدند و ناهماهنگی در بین اهالی روستا موجب بروز اختلافاتی می شد و فشار کار بر روی مسئولان شهرستان می افتاد اما در این بین جوانان تحصیلکرده روستایی با احساس وظیفه در این مورد پا پیش گذاشته اند تا کم کاری های بزرگان روستاها را جبران و برای اهالی منشاء خیر و برکت باشند.

وی با تاکید بر اهمیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: واقعیت این است که نظام مقدس جمهوری اسلامی برای تحقق مردمسالاری دینی در جامعه ایران با برگزاری انتخابات شوراها قصد برون سپاری مسئولیت های دولتی و مشارکت دادن عموم مردم در وظایف اداره جامعه را دارد که مردم عزیز باید با قدرشناسی در این زمینه، خود را برای مدیریت آینده جامعه شهری و روستایی آماده و به عنوان یاوران دولت در کنار آن باشند و اگر احساس مسئولیتی وجود نداشته باشد نقص به وجود آمده متوجه خود مردم خواهد بود و تکلیف از دوش مسئولان ساقط است.

بخشدار مرکزی ورزقان ابراز امیدواری کرد تا پایان زمان ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستا که تا ساعت 17 عصر امروز 31 فروردین به طول می انجامد روستاهای باقیمانده یا روستاهایی که نامزدهایشان به حد نصاب نرسیده اند با مراجعه به بخشداری و نام نویسی مشارکت حداکثری در برگزاری انتخابات شوراها در این شهرستان را داشته باشند.