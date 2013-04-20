به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معنوی میثاق با شهدا شامگاه جمعه به همت ستاد نماز جمعه شهرستان ورامین با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین، اعضای ستاد نماز جمعه ورامین، مردم و جمعی از مسئولان ادارات و نهادهای این شهرستان در بیت شهید محمد منصوری برگزار شد.

آیت الله سید مرتضی محمودی در این مراسم با قرائت فاتحه به مقام شامخ این شهید و شهدای جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی ادای احترام کردند.

وی بیان داشت: انس با فرهنگ شهادت موجب تقویت فضای معنوی و عطرآگین شدن جامعه می شود و امروز شهدا مایه افتخار و مباهات برای هر ایرانی هستند.

امام جمعه ورامین ادامه داد: نمازگزاران جمعه و اعضای ستاد نماز جمعه ورامین امروز نیز با اقامه نماز جمعه در گلزار شهدای سید فتح الله با شهدای گرانقدر تجدید میثاق کردند.

ملت با عمل به دستورات اسلام در یک مسیر معنوی حرکت کنند

وی تصریح کرد: امید است اقشار ملت با عمل بیش از پیش به دستورات دین مبین اسلام و پیروی از دستورات ائمه اطهار(ع) و با الگوگیری از شهدا به عنوان انسانهای کامل و افرادی که جان خود را فدای اسلام و میهن کردند در یک مسیر معنوی حرکت کنند.

لازم به ذکر است، شهید محمد منصوری در سال 1348 در ورامین متولد شد و از همان اوایل جنگ تصمیم گرفت به عنوان یکی از رزمندگان اسلام در دفاع مقدس شرکت کند و با توجه به عدم شرایط سنی مناسب(۱۲ سال) برای این امر بارها از طرف مسئولان اعزام، موافقت لازم برای شرکت در جهاد اسلامی را به دست نیاورد.

شهید محمد منصوری در سن 14 سالگی به شهادت رسید

وی بالاخره با اصرار زیاد و کوشش فراوان مادر موفق شد موافقت مسئولان در این مورد را به دست آورد، دلاوریها و ایثارگریهای او در مدت شرکت در مناطق عملیاتی بارها از طرف همرزمان او مورد تحسین قرار گرفت و بالاخره پس از مدتها دلاوری در مناطق عملیاتی جنوب کشور در تاریخ 22 فروردین 62 در حالی که 14 سال بیشتر نداشت در عملیات والفجر یک در منطقه فکه مورد اصابت گلوله دشمنان اسلام قرار گرفت و به دیدار یار شتافت.

وی در فرازی از وصیت نامه خود می گوید "نگذارید دشمن بین شما تفرقه بیاندازد و شما را از روحانیت متعهد جدا کند که اگر چنین کردند، روز بدبختی مسلمانان و روز جشن ابرقدرتهاست.

حضورتان را در نماز جمعه و جماعت بیشتر کنید، چون حضور در نماز جمعه و جماعت مشتی محکم بر دهان آمریکاست".

گفتنی است، مراسم میثاق با شهدا هر هفته در بیت یکی از شهدای شهرستان ورامین برگزار می شود، ورامین در هشت سال دفاع مقدس بیش از یکهزار و 400 شهید گلگون کفن تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.