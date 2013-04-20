به گزارش خبرگزاری مهر، دو تیم پیام صنعت آمل و شموشک نوشهر در هفته هفتم از مرحله دوم مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور عصر جمعه در ورزشگاه لیتکوه آمل به مصاف هم رفتند که در پایان تیم میزبان با نتیجه پر گل 3 بر 2 میهمان خود را با شکست بدرقه کرد.

برای تیم پیام صنعت آمل در این دیدار میثاق اسماعیل پور در دقیقه 15، مهران اسماعیلی دقیقه 24 و محمد رضا گشتاسبی در دقیقه 52 سه بار دروازه تیم شموشک نوشهر را باز کردند.

تیم شموشک نوشهر در این دیدار توسط محمد رودگر در دقیقه 2 و رامین خطیبی در دقیقه 13 گلزنی کردند.

آغاز اردوی تیم ملی والیبال ساحلی ایران

دبیر هیئت والیبال مازندران، از آغاز برپایی اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال ساحلی جوانان ایران برای حضوری قدرتمندتر در مسابقات والیبال ساحلی آسیا به میزبانی این استان در شهرستان بابلسر خبر داد.

نیما فرخ منش گفت: دراین اردو که یک هفته در بابلسر برگزار می شود، چهار نفر از ملی پوشان والیبال ساحلی جوانان ایران، زیر نظر کادر فنی تیم ملی مرحله آخر تمرینات آماده سازی خود را برگزار می کنند.

وی افزود: در این اردو بهنام توکلی، عبدالله ایزدی، کامبیز کلته و رسول خواجه بازیکنان جوان تیم ملی زیر نظر حجیم جذیده ملی پوش سابق تیم ملی والیبال ایران حضور دارند.

بابل میزبان رقابت های دسته دوم تنیس باشگاه های کشور

رئیس هیئت تنیس بابل، از میزبانی مازندران برای برگزاری رقابتهای این فصل لیگ دسته دوم تنیس باشگاه های کشور در شهرستان بابل خبر داد.

حمید بختیارپور عمران گفت: رقابت های لیگ دسته دوم تنیس باشگاه های کشور از ششم تا 12 اردیبهشت ماه و در بخش مردان در دو باشگاه ورزشی بابل برگزار می شود.

وی افزود: برای حضور تعداد بیشتر تیم های شرکت کننده در این مسابقات، دعوتنامه شرکت در مسابقات لیگ به هیئت های استانها ارسال شده و تا دوم اردیبهشت ماه فرصت دارند، تا آمادگی خود را برای شرکت در این مسابقات اعلام کنند.

دعوت چهار هندبالیست مازندرانی به اردوی تیم ملی

رئیس هیئت هندبال مازندران از دعوت چهار هندبالیست این استان به مرحله چهارم اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال نوجوانان کشورمان برای شرکت مسابقات قهرمانی آسیا خبر داد.

خسرو ابراهیم زاده گفت: حمیدرضا تاجیک، امیرحسین هاشمی، علی کوهزاد و امین یوسف نژاد از نوشهر، چهار هندبالیست مازندرانی هستند که با نظر کادرفنی در پایان سومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی نوجوانان ایران در ادامه اردوها باقی ماندند.

وی افزود: هندبالیست های مازندرانی در اردوی تیم ملی با حدود 24 هندبالیست استان های دیگر در دو مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی رقابت کردند.