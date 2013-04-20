به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن فرجی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر بیان داشت: اعضای شورای اسلامی شهر ورامین کمک 200 میلیون ریالی به زلزله زدگان بوشهر را به تصویب رساندند که بر اساس آن شهرداری ورامین می تواند به بازماندگان زلزله بوشهر کمک کند.

وی از احتمال حضور هیئتی دو نفره از شورا و شهرداری ورامین در محل زلزله بوشهر خبر داد و افزود: در نخستین نشست شورای شهر پس از وقوع زلزله بوشهر که کشته و خسارات فراوانی داشت، بر آن شدیم که علاوه بر کمک به زلزله زدگان بوشهر در خصوص طرح کاهش خطرپذیری ورامین بررسیهای بیشتری صورت دهیم تا در صورت وقوع موارد مشابه در ورامین خسارات به بار آمده کمتر باشد.

گفتنی است، در شهرهای زلزله‌ زده استان بوشهر سه هزار و 194 واحد مسکونی خسارت دیده‌ و مراحل تجهیز و تأمین اعتبارات برای بازسازی واحدهای آسیب ‌دیده این شهر در حال انجام است.