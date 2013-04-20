اسماعيل زارعي كوشا در گفتگو با خبرنگار مهر در تشريح وضعيت ثبت نام كنندگان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاي استان قم، اظهار داشت: تا پايان روز پنجم ثبت نام، در مجموع 415 نفر ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد، ثبت نام 339 نفر در سامانه وزارت كشور به ثبت رسيده و قطعي مي باشد و مابقي بايد با ارائه مدارك و كد رهگيري به فرمانداري ها و بخشداري هاي استان مراجه كنند و ثبت نام خود را قطعي كنند.

وی گفت: از مجموع 415 ثبت نام صورت گرفته تا پايان روز پنجم ثبت نام 158 نفر براي شركت در انتخابات شوراي اسلامي شهر قم و پنج شهر ديگر استان ثبت نام كرده اند.

فرماندار قم با بيان اينكه 257 نفر نيز در انتخابات شوراي اسلامي روستاهاي استان قم ثبت نام كرده اند، گفت: از اين تعداد 81 نفر در بخش مركزي، 56 نفر در بخش خلجستان، 27 نفر در بخش جعفرآباد، 24 نفر در بخش كهك و 47 نفردر بخش سلفچگان ثبت نام كرده اند.

زمان ثبت نام قطعا تمديد نخواهد شد

وی با اشاره به اينكه روند اجرايي انتخابات طبق روزشمار و تقويم انجام مي‌شود تأكيد كرد: زمان ثبت نام از كانديداهاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا قطعا تمديد نخواهد شد.

زارعي كوشا از كساني كه قصد ثبت نام در اين انتخابات را دارند درخواست كرد براي جلوگيري از ازدحام در روز پاياني ثبت نام، در روز شنبه با مراجعه به فرمانداري‌ها و بخش‌هاي استان نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.

وي در پايان به كانديداهايي كه از طريق دفاتر پيشخوان ثبت نام كرده اند توصيه كرد ثبت نام در دفاتر پيشخوان به منزله پيش ثبت نام تلقي مي‌گردد و اين افراد بايستي براي قطعي شدن ثبت نام خود با در دست داشتن مدارك لازم و كد رهگيري به فرمانداري ها و بخشداري هاي محل زندگي خود مراجعه و ثبت نام خود را قطعي كنند چون در غير اينصورت نام اين افراد در ليست انتخابات وارد نخواهد شد.