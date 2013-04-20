علی اکبر زارعی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: از زمان آغاز ثبت نام ها تا عصر روز جمعه 30 فروردین ماه به مدت پنج روز، تعداد یک هزار و 330 نفر نسبت به ثبت نام خود اقدام کرده اند.

وی افزود: برهمین اساس در شهرستان کرج578 نفر، ساوجبلاغ380نفر، نظرآباد 130نفر، شهرستان طالقان 191 نفر و 51 نفر نیز در شهرستان اشتهارد ثبت نام داشته اند.

سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری به تفکیک جنسیت نیز آمار مذکور را ارائه داد و گفت: از این تعداد یک هزار و 230 نفر مرد و 100 نفر زن هستند.

زارعی نژاد بیان کرد: تا کنون تعداد 605 نفر در استان البرز کاندیدای انتخابات شورای شهر و 725 نفر نیز داوطلب انتخابات شورای اسلامی روستا هستند.