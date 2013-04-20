  1. استانها
  2. همدان
۳۱ فروردین ۱۳۹۲، ۱۰:۱۸

سیاری:

صنعت لازمه رفاه اجتماعی/ همدان قطب فولاد كشور شود

صنعت لازمه رفاه اجتماعی/ همدان قطب فولاد كشور شود

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان لازمه رفاه اجتماعي را صنعت عنوان كرد و گفت: اگر صنعت تعطيل شود سونامي آن به تمام بخش‌ها خواهد رسيد.

سعید سیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صنعت با نوآوري زندگي مردم را روز به روز مطلوب مي‌كند.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر مشکل برخی واحدهاي صنعتي همدان مشکل تأمين نقدينگي است، گفت: صنعتي كه داراي زيرساخت‌هاي لازم بوده و ماشين‌آلات در اختيار دارد با تأمين نقدينگي قادر به افزايش شيفت كاري، كاهش قيمت تمام شده و در نهايت اشتغالزايي خواهد بود.

سیاری اضافه کرد: تکمیل سخت‌افزارها و حل مشكل اعتبارات، سهم صنعت استان و كشور را از توليد افزايش می دهد.

سیاری اضافه کرد: با تكميل طرح هاي نيمه تمام  و ورود آنها به چرخه توليدات صنعتي و بهره گيري از سرمايه گذاري انجام شده ضمن ايجاد اشتغال و رونق صنايع، مشاغل بالا دستي و پايين دستي تقویت می شود.

وي اضافه کرد: با وجود اينكه همدان از مزيت‌هايي چون فاصله از مركز، مركزيت غرب، نزديكي به شهرهاي مرزي، شاهراه‌های غرب و شمال غرب و جنوب غربي برخوردار است، صنعت مطلوبي ندارد.

وي با تأكيد بر اينكه مي‌توان به لحاظ استعدادهاي موجود در استان، همدان را به قطب فولاد كشور تبديل كرد، گفت: همدان از استعداد كشاورزي خوبي برخوردار است.

سیاری با تاکید بر اینکه شناسايي خوشه‌هاي صنعتي و بازرگاني همدان بر اساس نياز بازار مد نظر است، گفت: در كشورهاي توسعه يافته خوشه‌ها نقش مهمي دارند.

وی افزود: خوشه مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي است كه در كنار هم با هزينه كم زنجيروار به توليد كالا مي‌پردازند.

کد مطلب 2035989

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها