صنعت لازمه رفاه اجتماعی/ همدان قطب فولاد كشور شود

سعید سیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صنعت با نوآوري زندگي مردم را روز به روز مطلوب مي‌كند.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر مشکل برخی واحدهاي صنعتي همدان مشکل تأمين نقدينگي است، گفت: صنعتي كه داراي زيرساخت‌هاي لازم بوده و ماشين‌آلات در اختيار دارد با تأمين نقدينگي قادر به افزايش شيفت كاري، كاهش قيمت تمام شده و در نهايت اشتغالزايي خواهد بود.

سیاری اضافه کرد: تکمیل سخت‌افزارها و حل مشكل اعتبارات، سهم صنعت استان و كشور را از توليد افزايش می دهد.

سیاری اضافه کرد: با تكميل طرح هاي نيمه تمام و ورود آنها به چرخه توليدات صنعتي و بهره گيري از سرمايه گذاري انجام شده ضمن ايجاد اشتغال و رونق صنايع، مشاغل بالا دستي و پايين دستي تقویت می شود.

وي اضافه کرد: با وجود اينكه همدان از مزيت‌هايي چون فاصله از مركز، مركزيت غرب، نزديكي به شهرهاي مرزي، شاهراه‌های غرب و شمال غرب و جنوب غربي برخوردار است، صنعت مطلوبي ندارد.

وي با تأكيد بر اينكه مي‌توان به لحاظ استعدادهاي موجود در استان، همدان را به قطب فولاد كشور تبديل كرد، گفت: همدان از استعداد كشاورزي خوبي برخوردار است.

سیاری با تاکید بر اینکه شناسايي خوشه‌هاي صنعتي و بازرگاني همدان بر اساس نياز بازار مد نظر است، گفت: در كشورهاي توسعه يافته خوشه‌ها نقش مهمي دارند.

وی افزود: خوشه مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي است كه در كنار هم با هزينه كم زنجيروار به توليد كالا مي‌پردازند.