به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد اسماعيل مصري در توضيح اين خبر گفت: در راستای مبارزه با قاچاقچیان عمده موادمخدر و سوداگران مرگ پليس مبارزه با موادمخدر استان فارس و شهرستان هاي کازرون، داراب، لارستان و نورآباد در ايام نوروز 400 کیلوگرم انواع موادمخدر كشف كردند.

وي ادامه داد: اين مواد شامل 189 كيلو و 400 گرم ترياك و 210 كيلو و 600 گرم حشيش است.

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر فارس بیان كرد: در این رابطه تعداد 28 نفر از قاچاقچیان موادمخدر دستگیر، 10 دستگاه خودرو و 21 دستگاه تلفن همراه نیز توقیف شد.

سرهنگ مصري همچنين از انهدام دو باند موادمخدر صنعتي در شيراز خبر داد و افزود: ماموران پليس مبارزه با موادمخدر با انهدام اين دو باند مقدار 5 کیلوگرم هروئین و يك کیلوگرم شیشه از قاچاقچیان کشف شد.

وي ادامه داد: تعداد 14 نفر از اعضای اين باند دستگیر و 6 دستگاه خودرو و تعداد 8 دستگاه تلفن همراه نیز از قاچاقچیان کشف شد.

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر فارس گفت: شهروندان مي توانند هرگونه اخبار و اطلاعات خود در زمينه موادمخدر را به پليس 110 اطلاع دهند.

کشف سوخت قاچاق در كوار

رئيس بخش انتظامي كوار استان فارس از كشف يك محموله 30 هزار ليتري گازوييل قاچاق در اين شهرستان خبر داد.

سرگرد رومينا در خصوص اين خبر گفت: ماموران انتظامي شهرستان مطلع شدند كه يك دستگاه كاميون حامل گازوييل قاچاق در محورهاي مواصلاتي شهرستان در حال حركت مي باشد.

وي ادامه داد: بلافاصله ماموران به محل مورد نظر اعزام شده و خودرو را متوقف كردند.

رييس بخش انتظامي كوار افزود: در بازرسي ماموران از اين خودرو 30 هزار ليتر گازوييل قاچاق كشف شد.

سرگرد رومينا خاطر نشان كرد: راننده خودرو به نام "م- س" دستگير و به مراجع قضايي معرفي شد.