استراتژي كلي درحوزه فرهنگ، عمومي و مردمي كردن آن است

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي در نشستي مطبوعاتي با بيان مطلب فوق افزود: براي ايجاد نشاط و پويايي درعرصه فرهنگ ، نياز به مشاركت كليه آحاد جامعه داريم و ما معتقد به ساخت زير بناها هستيم و اگر نشاط و پويايي در حوزه فرهنگ و هنر به وجود آيد، ساير بخشها نيز اين نشاط را به دست خواهند آوردو تنها با حضور مردم به عرصه فرهنگ است كه مي توانيم در اين حوزه جريان ساز باشيم .

سيد جواد جعفري در ادامه گفت: فعاليت هاي فرهنگي به ثمر نمي نشيند مگر اينكه ، داراي استمرار باشند و سپس تبديل به يك جريان عملي شده و ايجاد موج كند كه اين دو مشخصه را مردم به وجود مي آورند كه روح حاكم بر برنامه توسعه چهارم، عمومي و مردمي شدن فرهنگ است كه براي دستيابي به اين استراتژي اساسي 3 رويكرد "برنامه محوري" و "پژوهش محوري" و "مشاركت محوري" را سر لوحه اقدامات خود قرار داده ايم .

وي افزود: برنامه ما بايد حول محور پژوهش باشد تا راه و مسير درست را انتخاب كنيم و با اگاهي حركت نماييم و همچنين بر اساس محور مشاركت ، برنامه ها بايد با مشاركت دولت و مردم تحقق يابد .

اين مقام مسوول در خصوص اجراي برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: در اين دوره در مناطقي كه فاقد مراكز فرهنگي هستند در يك دوره 5 ساله اماكن فرهنگي ايجاد مي كنيم، اعتبارات لازم آن توسط بخش دولتي تامين خواهد گرديد و در طي اين مدت در حركتي جهشي بايد ظرفيت شاخص هاي فرهنگي را تا پايان برنامه چهارم به ظرفيتي 2 برابر آنچه اكنون داريم برسانيم .

جعفري همچنين برنامه هاي سال جاري اداره كل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوي را به اين شرح بيان داشت: تكميل طرح هاي عمراني مراكز فرهنگي – هنري نيمه ساز كه بخشي از آن در سال جاري به اتمام مي رسد و بخشي براي سالهاي آينده بهره برداري خواهند شد و همچنين پروژه هاي كتابخانه مركزي مشهد ، مجتمع فرهنگي هنري امام رضا(ع) و مجتمع فرهنگي هنري خواف، سه پروژه قابل بهره برداري در سال جاري مي باشند .

وي در پايان از اجراي 435 برنامه در سال 84 در سراسر استان خراسان رضوي خبر داد و تصريح كرد: برخي از اين برنامه ها به صورت زنجيره اي و همزمان و برخي متناسب با بوم هر شهرستان كه 195 برنامه جشنواره در دو مقطع شهرستاني و استاني و 200 برنامه فعاليت هاي فرهنگي - هنري شامل همايشها، بزرگداشتها، نشستهاي فرهنگي، كارگاههاي متنوع، تجليل از اصحاب فرهنگ و هنر و همچنين 40 برنامه آموزشي برگزار خواهد گرديد .