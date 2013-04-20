سردار احمد وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آمادگی نیروهای مسلح کشور برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری و مقابله با طراحی های دشمن برای ایجاد فتنه در این انتخابات، اظهار کرد: نیروهای مسلح مثل همیشه در کنار ملت بزرگ ایران با تمام توان در انتخابات شکوهمند 24 خرداد ماه شرکت خواهند کرد.

وی افزود: این انتخابات هم مثل سایر انتخاباتی که از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون برگزار شده است، حتما یک حماسه دیگری برای کشور ما رقم خواهد زد.

وزیر دفاع با بیان این که انتخابات آتی در اوج اقتدار و شکوه برگزار خواهد شد، تصریح کرد: تلاش دشمن برای ایجاد اخلال در انتخابات راه به جایی نخواهد برد و هیچ کس نمی تواند امنیت کشور را از این طریق به خطر بیاندازد.

سردار وحیدی ادامه داد: مردم امنیت انتخابات را حفظ خواهند کرد؛ چرا که امنیت جمهوری اسلامی، امنیتی مبتنی بر مشارکت مردمی است.