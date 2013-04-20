به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احد آزاديخواه اظهار داشت: اداره کل تبليغات اسلامي استان همدان در خصوص مجتمع‌هاي فرهنگي، تبليغي و خانه‌هاي قرآن توسعه کمي وکيفي را اولویت قرار داده است.

وي اضافه کرد: مقام معظم رهبري سال گذشته توصيه‌هاي جدي در امر ترويج آموزه‌هاي قرآن، به ويژه حفظ قرآن و تربيت حافظان داشتند و اين تأکيدات بايد عملي شود.

حجت الاسلام آزاديخواه با اشاره به توسعه خانه هاي قرآني در مناطق محروم و روستاها، عنوان کرد: خانه‌هاي قرآن روستايي به مناطق محروم استان همدان اين امکان را مي‌دهد که استعدادهاي بالقوه در حوزه‌هاي قرآني بالفعل شود.

مديرکل تبليغات اسلامي همدان در زمينه وضعيت خانه‌هاي عالم در همدان نیز گفت: با توجه به حرکتي که در پنج ساله اخير انجام شده، استان همدان در بحث خانه‌هاي عالم به خودکفايي ضمني رسيده است.

حجت الاسلام احد آزاديخواه به وجود 150 خانه عالم در استان همدان اشاره کرد و افزود: تا زماني که نتوان اين تعداد خانه عالم را واجد روحاني و مبلغ کرد، اقدامي براي اضافه کردن خانه عالم در استان همدان انجام نمي شود.

وی با بيان اينکه هم اکنون تعداد مبلغان مستقر در روستاهاي استان همدان حدود 300 نفر و دو برابر خانه‌هاي عالم ساخته شده است، عنوان کرد: از 300 نفر مبلغ موجود تنها 100 نفر توسط تبليغات اسلامي مستقر شده‌اند.