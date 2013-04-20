پدرام پاک آئین، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تازه‌ترین اقداماتی که برای پرداخت وام مسکن خبرنگاران انجام شده است، گفت: مسئله پرداخت وام مسکن به خبرنگاران توسط نمایندگان ویژه رئیس جمهور به تصویب رسید و این مصوبه در حال حاضر لازم‌الاجرا است.

وی افزود: به همین منظور ما در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد فهرست خبرنگاران را با شرایطی سهل و بدون اینکه همه مواردی را که برای گرفتن پروانه خبرنگاری لازم است، در نظر گرفته باشیم، تهیه کردیم.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه «این فهرست، مفصل است» از ارسال آن به بانک مرکزی برای پرداخت وام مذکور خبر داد اما گفت: بانک مرکزی تاکنون در این خصوص اقدام نکرده و علیرغم پیگیری‌ها‌ی متعدد و مکاتبات فراوانی که شده، پرداخت وام در حال حاضر منوط شده است به مصوبه شورای پول و اعتبار.

پاک آئین ادامه داد: ما همچنین پیگیر مصوبه شورای پول و اعتبار هستیم و به محض اینکه مصوبه مذکور از سوی این شورا ابلاغ شود، بانک عامل موظف به پرداخت وام مسکن به خبرنگاران است.

وی در پاسخ به این نکته خبرنگار مهر که «اما جلسات این شورا ظاهراً چند ماه یک بار تشکیل می‌شود و احتمالاً تا ابلاغ این مصوبه، خبرنگاران متقاضی وام مسکن باید چند ماه دیگر منتظر بمانند» گفت: دبیرخانه شورای پول و اعتبار دایر است. شما از این دبیرخانه پیگیری کنید، ما هم پیگیری می‌کنیم.