به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال الدین حسینی در این باره گفت: تا پایان وقت تعیین شده روز چمعه یک هزار و 321 نفر برای شرکت در انتخابات شوراها ثبت نام کردند که از اين تعداد يك هزارو 269 نفر مرد و 52 نفر زن هستند.



وي افزود: همچنين از تعداد يك هزارو 321 نفر كانديداي ثبت نامي يك هزارو 22 نفر در مناطق روستايي ثبت نام كرده و 304 نفر نيز در مناطق شهري كانديدا شده اند.



حسيني بر رعايت قوانين و مقررات و ثبت نام به موقع افرادي كه قصد نامزدی در انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر و روستا را دارند تاكيد كرد و یادآورشد: افرادي كه قصد دارند در اين انتخابات كانديدا شوند ضمن ارائه مدارك مورد نياز، ثبت نام خود را به روز آخر موكول نكنند.



جانشین ستاد انتخابات استان قزوین تصریح کرد: ثبت نام از كانديداها در فرمانداري هاي استان تا ساعت 18 هر روز ادامه خواهد داشت.



چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان با انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري در بيست و چهارم خرداد ماه برگزار مي شود.