به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامی داشت هفته ارتش، صبح امروز با حضور امیر پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش 3 دستاورد جدید نیروی زمینی ارتش رونمایی شد.

براین اساس بیسیم دستی فدک طراحی و ساخت لانچر چهار موشکی سهند 3 (سهیل) و شبیه‌ساز تانک T72رونمایی شد؛ بیسیم دستی فدک با 2 باند مجزا پایداری فرکانس، با شعاع پوشش آنتن 360 درجه عظیم‌ترین دستاوردهای نیروی زمینی است.

همچنین از دیگر ویژگی های این بیسیم مختل نشدن توسط تکنیک کدجمر خاص، تشخیص و اطمینان از هویت گوشی تماس گیرنده، مدت کار بیسیم با یک باتری در 10 ساعت و عدم امکان ورود کاربران تعریف نشده است.

بر اساس این گزارش سامانه سهیل با هدف افزایش احتمال اثبات و کاهش زمان عکس‌العمل در ردیابی و درگیری با اهداف هوایی نیروی مهاجم ساخته شده است.

این سامانه دانش حاصله از اجرای این پروژه علاوه بر ایجاد قابلیت تولید لانچرهای چندتایی، اجرایی کردن سیاست‌های پدافند هوایی در تلفیق چوب با موشک را مقدور خواهد ساخت.

همچنین شبیه‌سازتانک T72 با قابلیت شبکه‌ای شدن و ایجاد محیط مجازی جهت آموزش هم‌زمان 3 نفر خدمه تانک T72قابلیت شبیه‌سازی در شب و روز و کلیه شرایط آب و هوایی را دارا است.

این شبیه قابلیت شبیه‌سازی شلیک توپ اصلی، تیربار 7/12 و 62/7 میلیمتری و کنترل آتش در کلیه سامانه‌های تانک را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان در مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی گفت: شبیه‌ساز تانک تی 72 شبیه‌سازی بسیار پیشرفته است. شبیه‌سازی‌هایی که در گذشته در نیروی زمینی ارتش انجام می گرفت، شبیه‌سازهای انفرادی بود، اما در این شبیه‌ساز همزمان سه خدمه می‌توانند با هم کار کنند.

وی همچنین افزود: در حوزه تاکتیکی هم می‌توان از شبیه‌ساز استفاده کرد. در پایان امسال از پروژه شبیه‌ساز در حوزه تاکتیکی رونمایی می‌شود.

پوردستان در ادامه با اشاره به بی‌سیم دستی فدک که یکی از دستاوردهای رونمایی شده نزاجا است، گفت: یگان‌های از این بی‌سیم استفاده می‌کنند که قصد نزدیک شدن به دشمن را دارند این بی‌سیم بسیار تاکتیکی و کارآمد و امکان شنود آن بسیار کم است.

فرمانده نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین افزود: لانچر 4 موشکی سهند 3، قابلیت‌های دفاعی پست را برای نیروی زمینی افزایش می‌دهد و امکان اصابت موشک به هدف را 4 برابر افزایش می‌دهد.

پوردستان در بخشی دیگری از سخنان خود با اشاره به این‌که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 50 هزار مستشار آمریکایی در ارتش وجود داشت، اظهار کرد: آنها در ستاد کل نیرو‌های مسلح مسوول سیاست‌گذاری کلان ارتش بودند و هم چنین ادوات و تجهیزات فنی را هدایت می‌کردند.

به گفته وی با اخراج مستشاران آنها فکر می‌کردند به زودی ارتش به آنها نیازمند می‌شود، اما با اعتماد به نفسی که امام خمینی و مقام معظم رهبری به ارتش وارد کرد،‌جوانان متخصص وارد کار شدند و تجهیزات نظامی را هدایت کردند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم چنین افزود: زمانی که انبارهای ارتش از قطعات خالی شده بود مقام معظم رهبری فرمان نهضت قطعه سازی را صادر کردند و این کار با شتاب زیادی انجام شد، پس از طی پروسه قطعه‌سازی متخصصان به این نتیجه رسیدند که با مونتاژ کردن قطعات می‌توان ادوات نظامی را ساخت.

پوردستان در پایان با اشاره به این‌که متخصصان ارتش پس از طی مرحله قطعه‌سازی و ابزارسازی به مرحله‌ای رسیدند که انواع سلاح‌های را اکنون طراحی می‌کنند، افزود: امروز صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران هیچ مانعی را در برابر خود احساس نمی‌کند.