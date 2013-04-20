داود بلوطی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: این مهم در نشستی با حضور مسئولان فدراسیون جودوی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جلسات بعدی در این خصوص اردیبهشت سال جاری تشکیل می شود.

وی ادامه داد: طبق سخنان وادی خیر از مسئولان فدراسیون جودو در نشست اخیر هیئت جودوی استان تهران به عنوان مجری طرح استعدادیابی برای حضور هرچه بهتر تیم اعزامی جودو به المپیک آتی انتخاب و معرفی شد.

بلوطی تصریح کرد: بر اساس طرحهای مقدماتی، فدراسیون به همراه هیئت جودوی استان تهران پشتیبانی از این امر مهم را بر عهده خواهند داشت.

وی در خصوص وجود ظرفیتهای اجرای چنین طرح بزرگی در هیئت استان تهران، گفت: البته این طرح در ابتدای امر از استان تهران آغاز می شود.

رئیس هیئت جودوی استان تهران اضافه کرد: پس از این مرحله، ساز و کارهای لازم برای اجرای طرح در سایر نقاط کشور نیز فراهم می آید.

استان تهران به لحاظ نخبگان ورزش جودو در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد

وی عنوان داشت: خوشبختانه استان تهران در مناطقی مانند اسلامشهر، ری و شمالغرب پایتخت به لحاظ نخبگان ورزش جودو در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد.

بلوطی افزود: از سوی دیگر مسئولان امر در خصوص حمایتهای لازم از هیئت جودوی استان تهران قولهایی داده اند.

وی یادآور شد: بی شک هیئت جودی استان تهران با تمام توان و ظرفیت نیروی انسانی و سخت افزاری خود برای توسعه این ورزش در نسل آتی و پرورش قهرمانان ملی و بین المللی خواهد کوشید.