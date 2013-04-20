به گزارش خبرنگار مهر، سفر رئیس سازمان بازرسی کل کشور عصر فردا یکشنبه در مسجد صبوری قائم شهر با دیدار با نخبگان، دانشجویان و فرهیختگان استان آغاز می شود.

پورمحمدی اواخر سال گذشته نیز سفری به مازندران داشته و با گروههای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان دیدار داشته است.

دیدار فوق از ساعت 16 عصر یکشنبه در مسجد صبوری قائم شهر برگزار می شود.

مازندران در روزهای اخیر میزبان نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری یازدهم نظیر آل اسحاق و باقری لنکرانی بوده است.

گفته می شود، محسن رضایی دیگر نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، اوایل هفته آینده سفری یکروزه به مازندران دارد.

اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر می شود.