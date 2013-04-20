نادر سیحون، مدیر گالری سیحون در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این نمایشگاه توضیح داد:‌ كامبيز صبري از هنرمنداني است كه نامش را در بيشتر حراج‌هاي هنري و نمايشگاه‌هاي بين‌المللي مي‌بينيم. وی هنرمند بی‌حاشيه‌ای است كه با يك روند منطقي از فضای برون‌مرزی ايجاد شده بهره می‌برد و در نمایشگاه‌های داخلی نیز موفق بوده و هست.

وی افزود:‌ در نمایشگاه "6 + 1" کامبیز صبری با شش نفر از شاگردان قدیمی‌اش که امروز هر کدام مجسمه‌سازی خوب و شهیر شده‌اند در گالری سیحون حضور دارند. در این نمایشگاه که مشتمل بر آثار برنزی این هنرمندان است نزدیک به 20 مجسمه به نمایش درآمده که همگی با برنز ساخته شده و تم کلی نمایشگاه آزاد است.

سیحون در مورد هنرمندان حاضر در این نمایشگاه گفت:‌ میترا ارباب، سمیرا کرملو، مهرزاد لاله‌ای، کامران مشک‌زاد، پریدخت مشک‌زاد، امیرحسین ردایی و کامبیز صبری هفت هنرمندی هستند که در این نمایشگاه آثارشان به نمایش درآمده است.

وی در مورد تاریخ برگزاری نمایشگاه "6 + 1" توضیح داد:‌ این نمایشگاه عصر دیروز جمعه 30 فروردین افتتاح و تا 12 روز در گالری سیحون برپا خواهد بود.