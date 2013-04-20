به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرتی در این باره اظهارداشت: مراسم افتتاح و کلنگ زنی این طرحها در روزهای 10 و 14 اردیبهشت با حضور مسئولان استانی انجام می شود.



شهردار قزوين تصریح کرد: برای کلنگ زنی طرحها اعتباری بالغ بر 120 میلیارد ریال هزینه پیش بینی شده و طرح های قابل افتتاح نیز با 200 میلیارد ریال اعتبار تکمیل و آماده بهره برداری شده است.



وی بيان كرد: پروژه‌های آماده افتتاح شامل المان ميدان مينودر، تقاطع غيرهمسطح شهيد مطهري، پل ايثار، بوستان بانوان، اتمام بلوار شهيد مطهري (حدفاصل تقاطع شهيد مطهري و پل ايثار)، سرويس هاي بهداشتي عمومي، بوستان اصفهان و ادامه مرمت و بازسازي مجموعه سعدالسلطنه سراي بهشتيان، سراي نگارالسلطنه، حياط سعدالسلطنه و حياط سعديه به زودي به بهره برداري خواهد رسيد.



نصرتي پروژه ديتا سنتر، پل هوايي عابر پياده تقاطع شهيد بهشتي، خيابان شهيد بابايي، پياده راه مسير سلامت، كمربند سبز و نقشه آنلاين ترافيك را از ديگر پروژه‌هايی اعلام کرد که به زودي به بهره برداري مي رسد.



شهردار قزوين افزود: به مناسبت گراميداشت روز شوراها و ميلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن، پروژه رمپ و لوپ بلوار نخبگان با اتوبان قزوين و زنجان، تقاطع غيرهمسطح ابوترابي و مهديه قزوين با 120 ميليارد ريال اعتبار كلنگ زني خواهد شد.



