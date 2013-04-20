به گزارش خبرگزاری مهر، آثار نقاشی ایرانی ـ اسلامی (نگارگری) "سیدرضا اصل‌نجفی‌فرد" و پوستر با مضامین دینی، انقلابی و اسلامی به مناسبت روز هنر انقلاب اسلامی در گالری مولانا عاصم زنجانی حوزه هنری استان زنجان به نمایش گذاشته شد.

آثار نقاشی ایرانی ـ اسلامی (نگارگری) "سیدرضا اصل‌نجفی‌فرد" و پوستر با مضامین دینی، انقلابی و اسلامی به مناسبت روز هنر انقلاب اسلامی در گالری مولانا عاصم زنجانی حوزه هنری استان زنجان به نمایش گذاشته شد.



در این نمایشگاه 10 اثر هنری نقاشی ایرانی ـ اسلامی از هنرمند این رشته با موضوع‌های وداع امام حسین (ع) با اهل‌بیت (ع) در روز عاشورا، شهادت حضرت علی‌اصغر (ع) در واقعه روز عاشورا، بازگشت اسب بی‌سوار به پیشگاه اهل حرم در روز عاشورا بعد از شهادت اباعبدالله (ع)، معراج حضرت محمد (ص)، شهادت حضرت علی (ع)، شهدای غواص جنگ تحمیلی، فتنه آخرالزمان دجال، شهدای هسته‌ای ایران اسلامی و چند کتیبه مذهب شده آیات قرآن و زیارت عاشورا به نمایش گذاشته شده بود.



همچنین در بخش دیگری از این نمایشگاه 30 پوستر در ابعاد 70 * 50 از هنرمندان گرافیک کشوری و با موضوع انقلاب در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت. در یک روز این نمایشگاه نیز کارگاه تخصصی و عملی نقاشی ایرانی ـ اسلامی (نگارگری) به صورت تولید یک اثر هنری با موضوعیت حضرت فاطمه (س) در محیط نمایشگاه مورد نظر برگزار گردید و تکنیک‌های رنگ‌گذاری مکتب فرشچیان به حاضرین در این نمایشگاه به صورت عملی اجرا و توضیح داده شد.



بالا بردن فرهنگ عمومی در توسعه پایدار منابع طبیعی مهم است



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان بالا بردن فرهنگ عمومی را در توسعه پایدار منابع طبیعی مهم دانست و گفت: مشارکت جدی مردم در حفظ،احیا و بهره برداری از منابع طبیعی می تواند در گسترش این امر تاثیرگذار باشد.



بهمن اسکندری با بیان اینکه توجه به مقوله توسعه پایدار را منوط به تخصیص اعتبار ویژه دانست و نقش رسانه ها به ویژه صدا و سیما را در این رابط مهم ارزیابی کرد.



وی بر لزوم تامین اعتبار ویژه در توسعه جنگل ها و مراتع استان تاکید کرد و افزود: افزایش نیروی انسانی متعهد و متخصص برای توسعه پایدار منابع طبیعی می تواند مورد توجه قرار گیرد.



اسکندری تغییر نگرش و نگاه ویژه اقشار مختلف مردم را در اهمیت دادن به منابع طبیعی یادآور شد و اظهار کرد: این منابع پایه و حیاتی بوده که باید مسئولان سایر بخش ها نیز در این خصوص همکاری لازم را با دستگاه های مرتبط داشته باشند.



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان اعتقاد دارد که‌ دستيابي‌به‌مفهوم‌توسعه‌پايدار در كنار حفاظت‌از منابع‌طبيعي‌و محيط‌ زيست‌، وظيفه‌خطيري‌است‌كه‌بر عهده‌سازمان ها، نهادها، مسئولان‌و كليه‌دست‌اندركاران‌مسايل‌توسعه‌و محيط‌زيست‌گذاشته‌شده‌و باید با‌‌جديت‌و تلاش‌همه‌جانبه‌دنبال شود. ‌



اسکندری افزود: امروز در مقطعی از توسعه و در موقعیت حساسی قرار گرفته ایم و تحت هر شرایطی بی تفاوتی به مقوله توسعه پایدار و امنیت غذایی زنگ خطری برای نسل های آینده خواهد بود.



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با تاکید بر حفظ و توسعه منابع طبیعی تصریح کرد: بهره برداری مطلوب از منابع طبیعی، بدون حفاظت از منابع آب، خاک، جنگل و مراتع در کنار بهره برداری بهینه از این منابع نمی توان به توسعه پایدار دست یافت.



اسکندری پیشنهاد کرد: باید در فکر منابع جایگزین برای برخی منابع تجدید شونده باشیم و در عرصه منابع طبیعی تجدید شونده، برنامه ریزی اصولی را پیاده کنیم تا سطح تولید و اشتغال ارتقا یابد.



