تلگراف: هدف انگليس در جي 8 اتحاد كشورهاي صنعتي است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تلگراف، گوردون براون وزير دارايي انگليس كه يكي از طراحان اصلي بررسي موضوع فقر در آفريقا است، در مصاحبه با شبكه خبري بي بي سي اظهار داشت: من به خوبي مي دانم كه همكاران ما در نشست هشت كشور صنعتي خواهند گفت كه ما پيش از اين به آفريقا و ديگر كشورهاي فقير كمك كرده ايم و يا آنان خواهند گفت كه كمك ما هر قدر هم كه زياد باشد نمي تواند وضعيت آفريقا را به حالت مطلوب برساند.

وي تاكيد كرد: اما ما وظيفه داريم تمام كشورهاي جهان را گردهم بياوريم تا همگي به طور متحد به كشورهاي ديگر كمك كنند.

وزير دارايي دولت توني بلر گفت: انگليس يك چيز مي گويد و آن اين است درباره هر موضوعي كه ما بتوانيم كشورهاي جهان را متقاعد كنيم به طور متحد عمل كنند، موفقيت ما در نشست گلينگلاس به حساب خواهد آمد.

گفتني است نشست سران هشت كشور صنعتي جهان امروز در اسكاتلند برگزار مي شود و پليس اسكاتلند اعلام كرده است هيچ گونه خشونت و يا اعتراض را تحمل نخواهد كرد.