رستم قاسمی امروز در گفتگو با مهر، درباره افزایش بدهی های معوق شرکت انگلیسی شل به بیش از دو میلیارد دلار گفت: پس از تحریم نفت ایران توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا، وزارت نفت هم شرکت شل را تحریم نفتی کرده است.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر هیچ گونه نفتی به شرکت انگلیسی شل فروخته نمی شود، تصریح کرد: بدهی های معوق نفتی این شرکت اروپایی هم افزایش نیافته است.

این عضو کابینه دولت دهم در پاسخ به این سئوال مهر که آیا فروش نفت به شرکت شل انگلیس از طریق واسطه ها انجام می شود؟ اظهار داشت: در حال حاضر هیچگونه نفتی به صورت واسطه ای به این شرکت نفتی اروپایی فروخته نمی شود.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر چگونگی وصول مطالبات نفتی از شرکت شل توضیح داد: پس از تحریم اتحادیه اروپا کلیه منابع مالی حاصل از فر وش نفت ایران به شرکت شل بلوکه شد.

وزیر نفت با بیان اینکه اخیراً که توافق بین ایران و شرکت انگلیسی شل برای وصول مطالبات نفتی معوق انجام گرفته است، بیان کرد: بر این اساس، مجوزهای لازم از اتحادیه اروپا و سازمان برای وصول این مطالبات اخذ شده است.

قاسمی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود به زودی بدهی های معوق شرکت شل به وزارت نفت ایران پرداخت شود.