حجت الاسلام سید سجاد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انسان‌ها فارغ از قومیت و نژاد دارای حس نوع‌دوستی هستند، اظهار کرد: وحدت و همدلی مسئولان و مردم در امدادرسانی به زلزله‌زدگان امری بسیار مهم و ارزشمند بوده زیرا همدلی و نوع‌دوستی سبب التیام روحی و تسکین زلزله‌زدگان می‌شود.

وی بیان کرد: ستاد نماز جمعه هرمز نیز همانند دیگر مراکز در سطح کشور با برپایی پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه مردم این بخش سعی در التیام بخشیدن به حادثه‌دیدگان اخیر بوشهر دارد.

موسوی افزود: این کمک ها بصورت نقدی و توسط مردم جزیره هرمزپرداخت شده است.

وی گفت: ستاد نماز جمعه هرمز کمکهای نقدی مردم این جزیره را به مردم زلزله زده استان بوشهر به حساب جمعیت هلال احمر واریز کرد.