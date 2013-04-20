به گزارش خبرگزاری مهر ، مشارکت در نگهداری 121 کیلوگرم مرفین و 526 کیلو و 440 گرم تریاک ، اتهام سه نفر از معدومین مذکور بوده که حکم آنها از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمان صادر شده است.

معدوم دیگر که اتهام حمل پنج کیلو و 475 گرم هروئین و شش کیلو و 440 گرم تریاک در پرونده اش درج شده از سوی شعبه سوم انقلاب کرمان به اعدام محکوم شده است.

احکام صادره فوق در راستای ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دادستانی کل کشور مورد تائید و تنفیذ قرار گرفته و در نهایت با توجه به رد پیشنهاد و تقاضای عفو محکوم علیهم مذکور از سوی کمیسونهای عفو استان و مرکز و نیز موافقت ریاست قوه قضائیه با اجرای آن، به لحاظ قطعی شدن حکم و پس از سیر مراحل و تشریفات قانونی در محوطه زندان کرمان اجرا شد.

