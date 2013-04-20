به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار اعضاي شوراي مركزي كميته امداد امام خميني(ره) با تقدير و تشكر از خدمات و فعاليت‌هاي كميته امداد گفت: خدمت به فقرا و ضعفاي جامعه اسلامي، خدمت به امام زمان(عج) است.

وی افزود: پيامبر مكرم اسلام(ص) مي‌فرمايد: «مَنْ‏ سَرَّ مُؤْمِناً فَقَدْ سَرَّنِي وَ مَنْ سَرَّنِي فَقَدْ سَرَّ الله‏؛ يعني هر كس مؤمني را شاد كند مرا مسرور كرده و هر كس مرا خوشحال سازد خداوند را مسرور نموده است.» حال چه مصداقي براي مؤمن، برتر و بالاتر از حضرت ولي عصر(ع) است كه با خدمت به فقراء و ضعفا، قلب مقدّس آن وليّ دوران امام زمان(عج) بيشتر از همه مسرور مي‌شود.

استاد برجسته حوزه انجام وظيفه در كميته امداد را امري مقدّس و مايه افتخار دانست و بيان كرد: چنانچه خدمت به بندگان خداوند در اعمال انسان جايي نداشته باشد وجود انسان بي فايده و بدون اثر خواهد بود.

وی در ادامه با بيان هدف تشكيل كميته امداد اضافه كرد: انشاء الله اين راه همان‌طور كه از روز اول مرحوم امام(ره) بنيانگذاري كردند توسعه پيدا كند و بتوانيد در همان مسيري كه از اول تعيين شده پيش برويد.

آیت الله صافی با بيان اين‌كه اعتماد مردم سرمايه بزرگي است، گفت: مردم شريف ما هم به اين مركز خوش‌بين هستند و اعتماد دارند و اين به واسطه عملكرد شما و امدادگران متديّن در اين مركز بزرگ مي‌باشد. سعي كنيد اعتماد مردم را هميشه نگه داشته كه سرمايه بزرگي براي پيشرفت كارهاي شما خواهد بود.

وي در پايان اين ديدار براي اعضاي اين شورا و امدادگران كميته امداد امام خميني(ره) دعا و مسئلت توفيق نمود.

در ابتداي اين ديدار، حبیب الله عسگر اولادي رئيس شوراي مركزي و حسین انواري رئيس كميته امداد گزارشي از برنامه‌هاي اين مركز ارائه دادند.