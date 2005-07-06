افراد از پيشنهاد برنامه هاي غير كارشناسي به دولت خودداري كنند//دولت بايد به سمت كارهاي مولد و ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار برود

حسن سيد آبادي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب در خصوص طرح پرداخت بيمه بيكاري به تمام بيكاران اظهار داشت: اين طرح در دوره مجلس ششم ارايه شد و بر اساس آن قرار بود به هر فرد بيكار كه در اداره كار ثبت نام كرده است تا زماني كه دولت برايش كار ي فراهم كند ماهانه مبلغ 20 هزار تومان پرداخت شود ولي نه تنها مجلس بلكه دولت هم با آن مخالفت كرد.

نماينده مردم سبزوار در ادامه افزود: پيشنهاد چنين طرح هاي غير كارشناسي و فاقد منابع مشخص كه در دوره هاي قبل نيز از سوي نمايندگان مجلس راي نياورد قطعا روش راهبردي نيست زيرا دولت بايد به سمت كارهاي مولد و ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار برود.

وي اضافه كرد:توقع مردم ايران از نظام و دولت ايجاد اشتغال پايدار و شرافتمندانه در جامعه است نه اينكه شيوه هايي كه در افزايش توليد كشور موثر نباشد را پيگيري كند.

سيد آبادي افزود: در طول سالهاي بعد از انقلاب چنين طرح هايي به شكل هاي مختلف آزمايش شد كه از جمله آنها پرداخت مستمري به افراد آسيب ديده بعنوان دفاع از محرومين است اين در حالي است كه بر اساس اطلاعات موجود به خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد هر سه ماه 8 هزار تومان هم پرداخت نمي شود.

به گفته وي جامعه در اين دوره از انتخابات نشان داد كه به وعده و وعيد هاي غير كارشناسانه توجه نمي كند و مسير مبارزه با فقر ، فساد و تبعيض و برقراري عدالت را انتخاب كرد.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه تصريح كرد: اگر توزيع عادلانه ثروت و سرمايه گذاريهاي حاصل درآمدهاي نفتي صرف ايجاد فرصت هاي پايدار شغلي شود ديگر مشكل بيكاري نداريم كه بدنبال پرداخت بيمه بيكاري باشيم.

وي در ادامه پيشنهاد واگذاري 10 ميليون تومان از سهام شركتها و سازمان ها را غير قابل اجرا دانست و اظهار داشت: بر اساس اين طرح برنامه ريزي دقيق و آماري در اين مورد صورت نگرفته است و چنين چيزي با اين شيوه اي كه پيشنهاد شده قابل اجرا نيست زيرا معمولا سهام شركت هاي زيان ده واگذار مي شود و با توجه به فراز و نشيب هايي كه مردم در بازار سهام مشاهده مي كنند هرگز رغبتي از خود نشان نمي دهند.