به گزارش خبرگزاری مهر، علي فرهادي در این باره اظهارداشت: با وقوع تخلفات زیست محیطی تاکنون 250 نفر از متخلفان توسط ماموران محیط ریست دستگیر شده اند که پرونده هاي آنها تحويل مراجع قضايي شده است.



مديركل حفاظت محيط زيست استان قزوين به تخلفات شكار و صيد اشاره كرد و گفت: صيد غيرمجاز 128 قطعه انواع ماهيان، شكار غيرمجاز 149 قطعه انواع پرندگان و 38 راس پستانداران، زنده ‌گيري پرندگان با 31 قطعه و زنده‌ گيري پستانداران با چهار راس از جمله تخلفات حوزه شكار و صيد در سال گذشته بود.



وی تصريح كرد: در سال گذشته 22 قبضه سلاح غيرمجاز از نوع ساچمه زني و گلوله زني و 158 قبضه سلاح مجاز و يك قبضه سلاح جنگي كلاشينكف از سوي ماموران يگان حفاظت كشف و ضبط شده است.



فرهادي يادآورشد: مهار 16 فقره آتش‌ سوزي، كشف 10 مورد تخريب محيط زيست و 32 مورد تعليف غبر مجاز دام از دیگر کشفیات یگان حفاظت محیط زیست در سال گذشته بود.