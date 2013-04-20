به گزارش خبرنگار مهر ،محمدباقر قالیباف در مراسم اختتامیه دومین جشنواره آئینی شمسه که با حضور برگزیدگان جشنواره ، مرتضی طلایی رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر ، حسن بیادی نایب رییس شورای شهر و حجت الاسلام محمد علی زم در برج میلاد برگزار شد ضمن آرزوی همراه بودن سال جاری با خیر و برکت و قبول عزاداری ها در شهادت حضرا زهرا(س) اظهار کرد : از همه دست اندرکاران و عزیزانی که دراین حرکت بزرگ در شهرمان شرکت کردند تشکر می کنم . حضور مردم بزرگوار در این حرکت ، لطفی بود که به مدیریت شهری شد و صدای ما را شنیدید و انگیزه بیشتری برای خدمت بهتر به شهر را دردست اندرکاران ایجاد کردید.

وی تفاوت در ارزش ها را مهمترین وجه ممیزه مدیریت در جامعه اسلامی با جامعه غیر اسلامی دانست و گفت: در حوزه مدیریت شهری در محیط های غیر اسلامی هر چقدر شهر از بعد فعالیت های رفاهی ، خدماتی ، عمرانی ، فضای سبز ، توسعه حمل و نقل و مادیات که به حق یک جامعه به آن نیاز دارد ، پیشرفت کند و این اقدامات خوب به اجرا درآید طبیعتا آن مدیر خوب و موفق خواهد بود .

قالیباف تصریح کرد : توجه به این نیازها و انجام این اقدامات مبناست اما به عقیده من در نظام و مدیریت اسلامی کار به اینجا ختم نمی شود . ما اینگونه از بزرگان دین آموخته ایم که لازم است همه فعالیت ها را خوب انجام دهیم . پل ، بزرگراه ، تونل ایجاد کنیم ، فضای سبز را توسعه دهیم ، شهر را نظافت کنیم ، به حمل و نقل عمومی توجه کنیم اما بر این باوریم که در فرهنگ اسلامی اگر این کارها در جامعه منتج به این شود که شهروندان آن شهر عبادت خدا را انجام ندهند و رشد و تعالی نیابند ما به هدفمان نرسیده ایم.

وی ارزیابی مدیران مجموعه ها را در گروی رسیدن به هدف نهایی دانست و افزود : این مسلم است که اگر در جامعه رفاه را فراهم نکنیم به آن هدف نهایی و رشد و تعالی نیز نخواهیم رسید اما توقف در موضوعات مادی اگر ما را از عبادت خدا باز دارد ، جامعه موفق نخواهد بود .

شهردار تهران با بیان اینکه در کنار فعالیت های عمرانی و رفاهی و خدماتی به تربیت و آموزش نیز توجه داریم به جشنواره آئینی شمسه اشاره کرد و گفت : قرآن کتاب انسان ساز و جامعه ساز است و باید با آن زندگی کنیم و بدانیم کلید زندگی ما در قرآن است.

قالیباف اظهار کرد : روزی که خداوند متعال انسان را آفرید و بر آن روح دمید و به این آفرینش احسنت گفت ، در این دمیدن روح دو عنصر انسانیت و آزادگی را بر انسان ها اعطاء کرد و قرآن را نیز یاد داد . این انسانیت و آزادگی در گروی هدایت قدسی، در انسان باقی می ماند و این هدایت قدسی جز در سایه قرآن و عترت امکان پذیر نیست. وظیفه ما این است که بتوانیم جامعه و شهرمان را بر این مبنا بسازیم.

وی وجود مشکلات در جامعه مانند آسیب های اجتماعی ، پرده دری ها ، ریاکاری ها ، خلف وعده ها و... را نتیجه فاصله گرفتن از قرآن و زندگی قرآنی دانست و گفت : مهمترین کاری که در حرکت های فرهنگی و آموزشی و نظام آموزشی باید انجام دهیم این است که تلاش کنیم شهروندانمان خوب فکر کنند ، باید خوب فکر کردن را به آنها بیاموزیم؛ این فلسفه نظام اسلامی است.

شهردار تهران افزود : اگر فلسفه حکومت های غربی ، امنیت است در نظام اسلامی خوب فکر کردن ، فلسفه است و می توانیم در سایه قرآن و عترت و مسیری که قرآن برای ما روشن کرده است به رشد و تعالی برسیم.

قالیباف با اظهار امیدواری از ساختن شهر توسط جوانان گفت : انشاا... اسلامیت نظام نیز تبلور یابد . قبل از انقلاب ما مسلمان بودیم اما الزاما در هر جامعه مسلمانی اسلامیت وجود ندارد . وقتی اسلامیت متبلور می شود که جامعه در مسیر قرآن و عترت پیش برود.

