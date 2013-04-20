به گزارش خبرنگار مهر، استان گیلان با داشتن 9 دهم درصد اراضی زیر کشت کشور از قطب های مهم کشاورزی ایران اسلامی است و نقش مهمی در پویایی اقتصادی دارد.

این سرزمین برخوردار از نعمت های الهی با دارا بودن 413 هزار هکتار زمین حاصلخیز، 600 هزار هکتار جنگل و 240 هزار هکتار زمین شالیکاری همه ساله افزون بر دو میلیون و 400 هزار تن انواع محصولا زراعی، باغی، دامی، شیلاتی و ابریشم تولید می کند که 2 تا 90 درصد نیاز کشور را بر آورده می سازد.

ظرفیت های کشاورزی نقش با اهمیتی در فرآیند توسعه پایدار استان ایفا می کند

استاندار گیلان در این باره می گوید: ظرفیت های کشاورزی استان به گونه ای است که از دیر باز محور فعالیت های اقتصادی مردم این دیار را به خود اختصاص داده است و نقش با اهمیتی در فرآیند توسعه پایدار استان ایفا می کند.

کیهان هاشم نیا افزود: با توجه به روند روز افزون جمعیت و محدود بودن منابع غذایی، این کشاورزی است که می تواند پاسخگویی نیاز غذایی جامعه آینده باشد.

وی اظهارداشت: فعالیت های کشاورزی با داشتن 68 درصد ترکیب اشتغال و 24 درصد تولید ناخالص ملی موقعیت ویژه ای در توسعه کشور دارد و می تواند با ایجاد فرصت های شغلی به ویژه در مناطق روستایی فقر را ریشه کن سازد و از مهاجرت های ناخواسته تولید کنندگان بخش کشاورزی به شهرها جلوگیری کند.

استاندار ادامه داد: در گیلان برنج و چای دو محصول راهبردی به شمار می رود چراکه 50 درصد چای خشک و 35 درصد برنج کشور از سوی چایکاران و شالیکاران سختکوش این استان تولید و عرضه می شود.

کشت، صنعت و بازرگانی چای و برنج با مشکلات اساسی مواجه است

به هر ترتیب اگرچه گیلان از مراکز مهم تولید برنج و چای است و در کاشت این دو محصول سابقه دیرینه دارد اما کشت، صنعت و بازرگانی این محصولات با مشکلاتی مواجه است که برطرف کردن مشکلات مزبور نیازمند برنامه ریزی صحیح، همدلی و همراهی تمامی مسئولان است.

اهمیت زراعت برنج و کشت چای به حدی است که دولت با تشکیل کارگروه کشاورزی در رشت مدیریت و تصمیم گیری در باره این دو محصول اساسی به استاندار گیلان محول کرد تا با این اختیارات بسترهای مناسب تری برای احیا و رشد این محصولات فراهم آید و سیاست های کلان نظام در خودکفایی کشاورزی به ویژه تولید و چای برنج تحقق یابد.

در عین حال صاحبنظران اقتصاد و کشاورزی با تاکید بر لزوم پیوند بین صنعت و کشاورزی معتقد هستند ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی، راه اندازی کارگاه های که بتواند با ایجاد تغیییرات مطلوب شرایط بهتری را برای فرآوری، نگهداری، عمل آوری و بسته بندی محصولات کشاورزی مهیا سازند یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی گیلان نیز در این ارتباط گفت: از 14 هزار کیلومتر مربع مساحت استان 430 هزار هکتار مربوط به زمین های بخش کشاورزی است.

علیرضا شعبانژاد تولید ناخالص ملی گیلان در بخش کشاورزی را 20 در صد اعلام کرد و افزود: در این استان سالانه 2.3 میلیون تن تولید انواع محصولات کشاورزی تولید می شود.

گیلان از حیث تنوع محصولات کشاورزی و سطح زیرکشت رتبه چهارم را در کشور دارد

وی با بیان اینکه گیلان از حیث تنوع محصولات کشاورزی و سطح زیرکشت رتبه چهارم را در کشور دارد، اظهارداشت: جایگاه این خطه از شمال کشور در تولید چای خشک، فندق، بادام زمینی و پیله ابریشم اول است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه گیلان در سطح زیر کشت برنج رتبه نخست و در تولید برنج سفید رتبه دوم را دارد، گفت: ارقام پرمحصول کمتر در استان کشت می شود.

وی افزود: این خطه از شمال کشور در تولید زیتون رتبه سوم، مرکبات رتبه پنجم، مرغ مادر رتبه دوم، مرغ گوشتی رتبه پنجم، زراعت صنوبر رتبه اول، تولید عسل رتبه ششم، آبزی پروری رتبه دوم، صید ماهیان خاویاری رتبه سوم، صید و صیادی در کشور رتبه نخست را دارد.

شعبان نژاد با اعلام اینکه تولید کنندگان بزرگ مرغ در کشور علاقه مند به سرمایه گذاری در گیلان هستند، اظهارداشت: با جذب سرمایه گذاران در تمامی بخش های کشاورزی، ایجاد فرصت های شغلی جدید و کاهش نرخ بیکاری در استان رقم خواهد خورد.

وی در ادامه خرده مالکی را از مشکلات مهم بخش کشاورزی دانست و گفت: در حال حاضر مالکیت اراضی شالیکاری و چایکاری در استان به ترتیب هفت دهم و شش دهم هکتار است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی گیلان تصریح کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی منحصر به فرد استان باید بهره وری در بخش کشاورزی با برنامه ریزی هدفمند همچون ترویج کشاورزی دانش بنیان و توسعه مکانیزاسیون افزایش یابد.

بهره‌وری کشاورزی با ترویج کشاورزی دانش بنیان و توسعه مکانیزاسیون امکان پذیر است

وی همچنین یادآورشد: از دیگر برنامه های افزایش بهره وری بخش کشاورزی استان می توان به کاهش ضایعات محصولات، توسعه تشکل های کشاورزی، نوسازی و بازسازی ادوات کشاورزی، ارتقای مدیریت مزرعه و غیره را نام برد.

نماینده مردم فومن، شفت و عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه گفت: سازمان جهاد کشاورزی یک سازمان مادر در مجموعه استان است و نقش تعیین کننده ای در اقتصاد دارد.

ناصر عاشوری افزود: استان گیلان ظرفیت تولید انواع محصولات کشاورزی را دارد بنابراین باید مسئولان با برنامه ریزی راهبردی و سرمایه گذاری به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

وی همچنین با اعلام اینکه در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی کار مهمی در بخش کشاورزی استان اتفاق نیفتاد، اظهارداشت: متاسفانه مشکلات چایکاران همچنان در هاله ای از ابهام است از اینرو باید در این عرصه گام های اساسی برداشته شود.

نماینده مردم شفت و فومن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به ظرفیت های موجود در بخش کشاورزی استان، تلاش برای توسعه زیر ساخت های این بخش نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد.

وی یادآورشد: پرداخت تسهیلات کم بهره ویژه توسعه بخش کشاورزی به فارغ التحصیلان دانشگاهی، موجب رشد و شکوفایی بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال در استان می شود.

ضرورت به حداقل رسیدن بروکراسی اداری و حذف سخت گیری های بانکی

به هر حال به حداقل رسیدن بروکراسی اداری و حذف سخت گیری های بانکی در پرداخت تسهیلات توسعه بخش کشاورزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

گیلان به عنوان یک استان کشاورزی و دارای نیروی انسانی با استعداد و متخصص در این بخش باید در پرداخت تسهیلات توسعه کشاورزی جایگاه خوبی در سطح کشور کسب کند چرا که توجه ویژه به ایجاد طرح های بزرگ با محور اشتغالزایی در پرداخت تسهیلات و جذب سرمایه های سرشار بخش خصوصی است.