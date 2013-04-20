به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شکیبا که برای شرکت در نشست "در حلقه رندان" به شیراز سفر کرده بود، اظهار داشت: نگاهها و طنز ها به وجود آمده اند تا افراد بتوانند مشکلات و معظلات جامعه را به شکل مناسب و مطلوب بیان کنند.

وی سپس فضای کنونی جامعه را برای رشد طنز پردازان مناسب دانست و ابراز داشت: رشد تکنولوژی و افزایش راههای ارتباطی با دنیا باعث شده تا طنز پردازان بتوانند به گونه ای مطلوب آثار خود را منتشر کنند.

شاعر و طنز پرداز کشور تاکید کرد: نبود نشریات متعدد در زمینه طنز یکی از معظلات اصلی در این عرصه است زیرا با افزایش نشریات افراد بیشتری می توانند توانایی ها و استعدادهای خود دراین زمینه را به معرض ظهور بگذارند.

لزوم حمایت از جوانان

شکیبا همچنین تصریح کرد:امروزه بیشتر افرادی که در عرصه طنز فعالیت می کنند پیشکسوتان هستند در صورتی که حمایت از جوانان و بها دادن به آنها باعث می شود تا این دو نسل در کنار یکدیگر با سرعتی بیشتر زمینه لازم برای رشد طنز در کشور را فراهم کنند.

وی سپس از مسئولان حوزه های هنری در استانها درخواست کرد تا بیشتر از گذشته به جوانان اعتماد کنند تا این افراد به واسطه توانایی و استعدادهای خود بتوانند آثار شکوهمندی در زمینه طنز خلق کنند.

بیابانکی: حمایت مسئولان زمینه ساز رشد طنز در کشور است

سردبیر سایت ادب فارسی گفت: برای رشد بیشتر طنز در کشور لازم است تا مسئولان سایر ارگان های فرهنگی نیزمانند حوزه هنری از طنز پردازان و فعالیت های انجام شده دز این زمینه حمایت کنند.

سعید بیابانکی اظهار داشت: هم اکنون در کشور مسئولان فرهنگی آنگونه که باید از طنز حمایت نمی کنند و به واقع از طنزگریزان هستند.

شاعر و طنز پرداز کشور ادامه داد: متاسفانه بعد از سه دهه از انقلاب اسلامی تنها ارگانی که به طنز اهمیت می دهد حوزه هنری است ودر سایر ارگانها مانند ارشاد، آموزش و پرورش، دانشگاهها، صداوسیما و حتی رسانه ها و مطبوعات ، طنز جایگاه مناسبی ندارد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در دهه اخیر به دلیل گسترش تکنولوژی مدرن در کشور و ایجاد دفتر طنز حوزه هنری ، طنز در کشور رسمیت پیدا کرده به گونهای که طنز پردازان برای ارائه آثار مناسب ترغیب شده اند.

سردبیر سایت ادب فارسی سپس تاکید کرد: برای موفقیت و حضور بیشتر طنز در جامعه لازم است تا مسئولان به طنز پردازان به عنوان افراد مخرب نگاه نکنند بلکه آنها را افرادی دلسوز برای اجتماع بدانند.

بیابانکی اضافه کرد:تاثیر گذاری طنز به گونه ای است که برخی اوقات چند بیت شعر و یا متن طنز به مانند بیانیه ای چندین صفحه ای در اجتماع عمل می کند که این موضوع حکایت از سرعت و رشد مناسب طنز درهر زمینه ای دارد.

وی همچنین بیان کرد: مطالعه آثار بزرگان به ویژه درزمینه طنز، آشنایی کامل با مسائل روزجامعه در زمینه های مختلف، حضور در اجتماع و سوژه یابی مناسب ،ازجمله راه های موفقیت طنز پردازان در سطح کشوراست.

