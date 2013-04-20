به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا خاتمی روز شنبه در نشست خبری همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و چهارمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب، با اشاره به اینکه توصیه دکتر قریب همواره، قناعت و تجویز دارو برای بیماریهای کودکان بود، افزود: در حال حاضر بسیاری از اساتید رشته کودکان حتی برای سرماخوردگی هم شربت سینه تجویز نمی‌کنند و برای هر کودکی که دچار تب شده‌ است، آنتی‌بیوتیک نمی‌دهند.

وی ادامه داد: توصیه ما این است که نه پزشک و نه خانواده داروی اضافی به کودک خود نخوراند.

خاتمی درباره روند تجویز مکملها برای کودکان نیز گفت: از بدو تولد تا دو هفتگی، قطره AD همراه با شیر مادر برای کودک توصیه می‌شود و از 6 ماهگی تا 2 سالگی هم قطره آهن برای کودک مفید است اما هیچگونه توصیه‌ای بعد از 2 سالگی برای مصرف مکملها نداریم و بایستی املاح و ویتامین‌های مورد نیاز بدن را از طریق مصرف غذاهای کمکی جبران کرد.

این فوق تخصص گوارش کودکان با بیان اینکه مصرف شربتهای تقویتی و مانند آن برای کودک طبیعی که بیشتر از دو سال سن دارد، لازم نیست، افزود: در واقع این شربت‌های تقویتی کمکی به سلامت کودک نمی‌کنند و علاوه بر اینکه هزینه‌بر هستند، تعادل بدن را هم دچار مشکل کرده و ممکن است سلامت کلیه‌ها را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد. کما اینکه این مواد اضافی از طریق ادرار از بدن کودک دفع می‌شود.

رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران در ادامه از برگزاری همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی‌ و چهارمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب از چهارم تا هفتم اردیبهشت ماه سال جاری در مرکز همایشهای کتابخانه ملی ایران خبر داد و گفت: ارتقای سطح دانش متخصصان کودکان و آشنایی پزشکان جوان با ذخایر علمی کشور به خصوص دکتر محمد قریب از جمله اهداف اساسی برگزاری این همایش هستند.

وی با اشاره به وجود بیش از 12 رشته فوق تخصصی در حوزه کودکان، افزود: در این همایش کشوری جلسات علمی به کمک اساتید مجرب و پیشکسوت در همه این رشته‌های فوق تخصصی برگزار می‌شود.

خاتمی ادامه داد: به عنوان مثال مبحث مراقبت از نوزادان سالم و نارس در رشته فوق تخصصی نوزادان، مبحث تشنج در رشته فوق تخصصی اعصاب کودکان، بیماری سل در رشته فوق تخصصی عفونی، اسهال، یبوست و دل درد در رشته فوق تخصصی گوارش که همگی از جمله مشکلات شایع کودکان هستند، در این همایش مورد توجه قرار گرفته و بررسی می‌شوند.