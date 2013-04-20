عیسی قنبری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: فعالیت این شعبات از زمان 10 فروردین ماه سالجاری آغاز و تا پایان برگزاری انتخابات در خردادماه دایر خواهد بود.

وی با بیان اینکه تاکنون تخلفات انتخاباتی در استان گزارش نشده است اظهارداشت: در کنار این شعبات شورای تامین شهرستانها به خصوص در شهرهای مرزی استان آمادگی کامل دارد و تمیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده است.

قنبری سن رای دهندگان در هر سه انتخابات ریاست جمهوری، چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری را 18 سال تمام عنوان و اعلام کرد: آخرین شرایط و نحوه رای گیری بر اساس اطلاعیه های ستاد انتخابات کشور به مردم اطلاع رسانی می شود.

وی افزود: باید فرمانداران و تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات با تسهیل امور و فراهم کردن اقدامات لازم زمینه برگزاری انتخابات پرشور برای خلق حماسه سیاسی را که از مهمترین منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی است، فراهم کنند.

قنبری با اشاره به با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام سال "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" از سوی مقام معظم رهبری، حماسه سیاسی را پیش زمینه حماسه اقتصادی عنوان کرد و گفت: حماسه سیاسی همان انتخابات پیش رو است که 24 خرداد با حضور پر شور مردم تحقق می یابد.

9 هزار و 132 دو صندوق اخذ در آذربایجان غربی برای برگزاری سه انتخابات خرداد ماه امسال پیش بینی شده است و 43 هزار نفر عوامل برگزاری انتخابات در استان هستند.