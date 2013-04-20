به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نیک‌پی در جریان بازدید از سایت تجاری شلمچه ضمن اشاره به پتانسیل‌های ویژه مرز تجاری شلمچه گفت: با استفاده از ظرفیت‌های حمل و نقل زمینی، ریلی، آبی و هوایی می‌توان روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عراق را گسترش داد.

وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" افزود: منطقه آزاد اروند نیز با گسترش فعالیت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم در بخش تجاری شلمچه در این راه گام بر می‌دارد.



نیک‌پی تصریح کرد: شلمچه در سه دهه اخیر صحنه جهاد و رشادت فرزندان این مرز و بوم بوده است و اکنون شاهد جهادی دیگر از نوع اقتصادی است.



وی از شلمچه به عنوان یکی از دروازه‌های کشور برای فعالیت‌های تجاری و ترانزیت نام برد و اظهار کرد: منطقه شلمچه به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد خود و امکان استفاده از حمل و نقل جاده‌ای، ریلی امکان فعالیت آسان، سریع و مطمئن با عراق و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای آسیای میانه، قفقاز و حوزه مدیترانه را میسر می‌سازد.



مدیرعامل منطقه آزاد اروند یادآور شد: پس از بسترسازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انجام فعالیت‌های تجاری در سال 1386 این فعالیتها به طور رسمی توسط سازمان منطقه آزاد اروند و تحت عنوان ترمینال تجاری شلمچه مدیریت می‌شود. وی در ادامه از تشکیل کمیته‌ای با حضور معاونان برای پیگیری و رفع مشکلات مرز تجاری شلمچه از جمله شکایات کارگران، تعمیر و لکه‌گیری آسفالت بارانداز، برنامه‌ریزی برای ایجاد فضای سبز محوطه و بلوار ورودی مرز و پیگیری امنیت داخل بارانداز خبر داد.