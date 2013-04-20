حمید محرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر با این میزان تسویه حساب بدهی، سطح مطالبات مالی از شهرداری رودهن به روز شده است.

وی بیان داشت: بودجه انعقادی شهرداری رودهن در سال گذشته 12 میلیارد تومان بود و خوشبختانه نزدیک به 17 میلیارد تومان تا انتهای سال 91 جذب شد.

محرمی ادامه داد: میزان بودجه در نظر گرفته شده برای سال 92 نیز 15 میلیارد تومان است که امیدوارم رویه سال گذشته امسال نیز در سطح بالاتری محقق شود.

اخذ مجوز جدولگذاری بلوار رودهن تا شهر آبعلی

وی از اخذ مجوزهای لازم برای اجرای طرح جدولگذاری بلوار رودهن تا شهر آبعلی خبر داد و تصریح کرد: با وجود دریافت مجوزهای این طرح، موانع ناشی از شرایط اقلیمی از آغاز کار جلوگیری می کرد که با بهبود شرایط این پروژه صورت اجرایی به خود می گیرد.

شهردار رودهن اضافه کرد: در حال حاضر نگاه مدیریت شهری رودهن توسعه این شهر به سمت آبعلی و نواحی روستایی نزدیک به این منطقه همجوار است.

وی عنوان داشت: یکی از مصادیق این رویکرد تازه شهرداری، تملک اراضی حاشیه جاده آبعلی در محور هراز برای ساخت و ایجاد مجتمعهای گردشگری است.

محرمی تلاش برای ارتقای سطح زیبایی بصری شهری را از جمله مصادیق خدمات رسانی خواند و افزود: در رودهن المان شخصیتهای بزرگ و روزهای حماسی ملی و مذهبی مختلفی نصب شده است و این مهم پیرامون دیگر میادین مانند "9 دی" و "خلیج همیشه فارس" نیز انجام می شود.

تجهیز مدارس به لوازم ورزشی

این مدیر شهری، سال 91 را سال ارائه خدماتی مناسب از سوی شهرداری به مدارس دانست و اظهار داشت: در سال 91 مدارسی که از سوی آموزش و پرورش بخش رودهن برای نصب لوازم ورزشی درخواستی ارائه کرده بودند، از این امکان بهره مند شدند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، سال گذشته رقمی بالغ بر 40 میلیون تومان تحت عنوان عوارض پنج درصدی سهم آموزش از سوی شهرداری به مدارس پرداخت شد.