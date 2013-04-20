به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جهانی "ورد گیمز" که به المپیک غیرالمپیکی ها معروف است مردادماه سالجاری در کلمبیا برگزار می شود و تیم وشوو ایران با چهار ووشوکار در این مسابقات شرکت می کند. در این رقابتها محسن محمد سیفی در وزن 65- ، جواد آقایی در وزن 75- ، حمیدرضا قلی پور در وزن 85- کیلوگرم و فرشاد عربی هم در فرمهای نان چوان و نن گون با هدایت حسین اوجاقی به عنوان سرمربی شرکت خواهند کرد.

محسن محمدسیفی قهرمان جهان در سال 2011 آنکارا، جواد آقایی نفر سوم جهان در سال 2011 آنکارا، حمیدرضا قلی پور قهرمان جهان در سال 2011 آنکارا، دارنده مدال طلای بازیهای آسیایی گوانگجو و نفر دوم مسابقات آسیایی 2012 هوشی مینه ویتنام در بخش ساندا و همچنین فرشاد عربی نایب قهرمان جهان در سال 2011 آنکارا و دارنده نشان برنز مسابقات آسیایی 2012 هوشی مینه ویتنام در بخش تالو 4 ووشوکاری هستند که در مسابقات جهانی آنکارا سهمیه حضور در رقابتهای جهانی ˈوورلدگیمزˈ را بدست آورده اند.

ووشو، ژیمناستیک، ایروبیک، اسکیت، ترامپولین، هندبال ساحلی، کانوپولو، فیست بال، هاکی داخل سالن، اسکیت هاکی، راگبی 7 نفره، سافت بال، اسکواش، آی کی دو، جوجیتسو، کاراته، سومو، بولینگ ، بیلیارد، تیر و کمان کامپوند، بدنسازی، پاورلیفتینگ، طناب کشی، ورزشهای هوایی، کانوی ماراتن، 2 گانه، نجات غریق، اسکی روی آب، صخره نوردی، اسکیت سرعت و.... رشته هایی هستند که در این رقابتها حضور دارند.

