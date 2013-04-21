ابراهيم الفت، هنرمند نقاشیخط در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اين نمایشگاه و ايدههاي تازه خود در حوزه نقاشی در آثارش گفت: در اين نمايشگاه 19 اثر با سه ايده نو در هنر نقاشيخط را ارائه كردهام كه اولي فرم ابداعي موجي (wave) است كه موجهاي دريا را تداعي ميكند و به شكلهاي مختلف از لحاظ رنگ، فضا و شيوه اجرا قابل ارائه است.
وی افزود: تعبيه نور پشت آثار، ابداع دیگر من است که چند سالی است بر روی آن کار میکنم كه این سبک براي تمامي فرمها به جز بافتهاي چند لايه قابل اجراست. اين مسير، مسير تازهاي است و قطعاً هر چه بيشتر پيش بروم به ايدههاي جديدتري در زمينه نور دست پيدا خواهم كرد.
اين هنرمند جوان با اشاره به زيبايي اين آثار نورپردازي شده در تاريكي و روشنايي گفت: يكي از بهترين مشخصات اين نوع كار، استفاده از آن در شرايط بدون نور است. هر يك از اين آثار در حالت عادي و بدون روشنايي، زيبايي خاص خود را داراست و در عين حال همراه با نور محيط هم كاملا متفاوت به نظر ميرسد و فرم ديگري از زيبايي اثر را نشان ميدهد.
الفت خاطرنشان کرد: این نمایشگاه در گالری شیرین اولین نمایشگاهی است که همه آثار لایتباکس هستند. قبلا چند کار از این سبک را در گالری دی به نمایش گذاشتم که با استقبال خوبی روبهرو شد.
وی ادامه داد: کارهایم در این سبک در چند سال گذشته در حراجیهای معتبر جهان به فروش رفته است از جمله اینکه این آثار سه سال پیش در حراج ساتبیز لندن، دو سال پیش در کریستی پاریس و سال پیش در کریستی دبی با قیمتی در حدود 15 تا 20 هزار دلار به فروش رسیده است.
این هنرمند نقاشیخط در پاسخ به سوالی درباره وجود این شائبه که کارهایش خلاقانه نیست بلکه تقلیدی است، گفت: من به فکر تقلید نبوده و نیستم. من 22 سال است که کار میکنم و نزد استادانی چون امیرخانی، شیرازی، موحد، صمدی و بختیاری تلمذ کردهام.
وی بیان کرد: موزه "برایتون" انگلیس از دو هنرمند ایرانی اثر خریده است؛ یکی از عکسهای صادق تیرافکن و دیگری یکی از همین آثار لایتباکس مرا. مطمئنا اگر من تقلیدکار بودم آنها این کار را نمیکردند.
الفت در پایان گفت: در این نمایشگاه بیش از 19 اثرم به نمایش درآمده است. این نمایشگاه از 23 فروردین تا 23 اردیبهشت در گالری شیرین برپاست.
ابراهيم الفت متولد سال 1358 و فارغالتحصيل رشته پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي ايران و عضو انجمن خوشنويسان ايران است كه از كودكي و سن 10 سالگي به خوشنويسي پرداخته و تاكنون 20 نمايشگاه انفرادي از آثارش برپا كرده است. او تاكنون در جشنوارههاي مختلفي از جمله طريق جاويد، اولين جشنواره نهجالبلاغه، سومين جشنواره هنرهاي تجسمي دانشجويان كشور، اولين جشنواره دوسالانه دانشجويان مسلمان جهان،نمايشگاه بينالمللي قرآن (رمضان 81) و جشنواره بينالمللي بوردا و ... جوايزي را به خود اختصاص داده است.
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